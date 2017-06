Zacatecas.- Con la entonación de Las Mañanitas a cargo del mariachi y la celebración de tres misas durante el día, comenzó el novenario en honor al Sagrado Corazón de Jesús.

Al Templo Expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús, ubicado en el primer cuadro del Centro Histórico de Zacatecas, y que es dirigido por el rector Miguel Landeros, se dan cita feligreses de los tres sectores de la capital.

Las Mañanitas se cantan a las 7:30 horas, para dar paso a la primera de tres misas: 8, 14 y 19 horas. Esta última se empata con el ofrecimiento de flores a cargo de los niños, en el Mes del Sagrado Corazón, y más tarde se desarrolla la adoración nocturna.

A las 18 horas, los devotos recorren el Centro Histórico en peregrinación hasta llegar al lugar de partida, donde se ofrece misa, a las 19 horas, y se pide en oración por los que no perdonan, los que no rezan, los que no se arrepienten de sus pecados, por quienes no tienen piedad ni misericordia con el prójimo.

La invitación a esta fiesta religiosa se hace a los comerciantes, hoteleros, boleros, estudiantes del catecismo, artesanos y a quienes deseen sumarse en oración, como lo hacen pobladores de otros municipios cercanos a la capital, como Morelos, Calera y Guadalupe.

El viernes 23 de junio se cerrará parcialmente la avenida Juárez para el desarrollo de la festividad, que comienza con la entonación de Las Mañanitas, una peregrinación, la tradicional misa de unción de los enfermos, danzas y una kermés, en la que se ofrecen antojitos mexicanos desde hace 110 años.