MADRID. Este sábado, la plaza de toros de Las Ventas celebró 86 años de existencia en el marco la esperada Corrida de la Cultura en la que actuaron los diestros Morante de la Puebla, Cayetano Rivera, y Ginés Marín, ante toros de la ganadería de Núñez del Cuvillo. Ginés Marín confirmó esta tarde que el apoteósico triunfo conseguido a su paso por la Feria de San Isidro no fue obra de la casualidad, pues de nueva cuenta dimensionó su toreo y el gran momento que vive, cuajando una faena de alta nota con un toro de gran calidad al que no pudo cortarle las orejas por sus fallas con la espada; la Puerta Grande estuvo muy cerca de abrirse.

Muchas virtudes tuvo el toro Sinvaina, de 595 kilos, calidad, movilidad, y nobleza, y ante ello, Ginés Marín desplegó su muleta para poner a la afición de pie apenas en el prólogo de su gran faena. Inicio portentoso que tocó las fibras más sensibles, mando y temple atesora el joven diestro que toreó con pulcritud, llevando con tersura al de Núñez del Cuvillo en los vuelos de su muleta que tomó con la mano diestra. Un cambio de mano infinito se convirtió en el momento en el que puso a vibrar las emociones de las más de 22 mil personas que, de pie, le ovacionaron este gran momento que se quedará ya para el recuerdo. Los naturales acompasados, con trazo elegante, fueron esculpiendo esta gran obra que firmó un auténtico artista y figura en ciernes. Madrid se rindió ante la determinación Ginés Marín que no pudo coronar con la espada su importante faena. Dio una vuelta al ruedo tras la petición de la afición, mientras que Sinvaina, fue aplaudido en el arrastre.

El regreso a Las Ventas de Morante de la Puebla no pudo llegar a buen puerto, dos toros a los que no les vio las condiciones idóneas le llevaron a abreviar para una vez más provocar la bronca y dividir las pasiones en los tendidos. Su primero fue Jugador, de 617 kilos, al que llevó con suavidad en el inicio de su trasteo, pases por alto y después toreando por la diestra ante el noble de Núñez del Cuvillo, que duró muy poco debido a su escasa fuerza. Apostó por abreviar para acertar al primer viaje con la toledana para retirarse en silencio.

Fortuito fue el paso de Cayetano Rivera por la plaza de toros de la calle de Alcalá, lo mejor fue con el quinto del festejo Laborioso, de 556 kilos, con el que toreó con mucha facilidad con el percal al recrear las verónicas de hinojos. Un duelo importante y variado se dio en los quites que con su sello particular interpretaron Rivera y Ginés. Brindó al matador de toros en retiro Curro Vázquez, para después, con entera convicción irse a la cercanía del Tendido 6, donde en una peculiar escena se quitó las zapatillas y toreó de rodillas, con mucha hondura, calando con fuerza, con estética y torería para después fundirse en un buen remate ya de pie. Los detalles de fina estampa continuaron en el desarrollo de su firme actuación, el toro fue a menos. Estocada que no fue suficiente para que el toro doblara, tomando la espada corta y acertando al primer intento. Hubo ligera petición de oreja que no fue concedida, recogiendo la ovación en el tercio.

FOTOS: MANOLO BRIONES