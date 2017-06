Guadalupe.- Vecinos de las colonias El Hípico, Cieneguitas y La Comarca, denunciaron que tienen más de 10 días sin una sola gota de agua, y que al contactarse con las líneas de atención de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas (JIAPAZ) no son escuchados y son atendidos por la contestadora automática, “incluso descuelgan los teléfonos para que dejemos de marcar”.

Desde que los afectados comenzaron a resentir los efectos de la falta de tandeo de agua, algunos operadores del JIAPAZ comentaron a los inconformes que todo se debe a la falla en los pozos y las válvulas de bombeo.

“Nos dicen que el agua va a llegar en la noche y que no desesperemos, que son problemas con el cárcamo y las tuberías que no cuentan con mantenimiento y están rotas”, dijeron con descontento.

Denunciaron que, a pesar de no contar con el servicio de agua potable, los recibos llegan puntuales y en promedio por domicilio llegan a pagar 280 pesos.

“Sumado a ello, están las pipas que pedimos; en la semana he visto que los vecinos pidieron hasta cinco pipas que cobran 450 pesos, eso es un desequilibrio terrible para nuestra economía familiar”, apuntaron mientras hacían cuentas y el costo asumido por ellos ascendió a 2 mil 250 pesos.

“Exigimos a los de JIAPAZ que se pongan a trabajar porque uno no paga para mantenerlos gratis, pagamos el recibo y pagamos pipas, ¿a dónde vamos a parar? Eso sí, ellos muy cómodos en sus sillas sin hacer nada”, recalcaron en el dicho.

Como pretexto, los operadores de JIAPAZ y técnicos, mencionaron los vecinos, suponen que uno de los factores por los que no hay servicio de agua es que los pozos no tienen mantenimiento y por ende, fallan, “pero nunca nos dicen bien y aquí estamos, pagando doble, triple, ya así no se puede”.