ZACATECAS. El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Roberto Luévano Ruiz, anunció que se reunirá con el ex secretario general de Gobierno, Jaime Santoyo Castro, después de las declaraciones que emitió a un medio nacional para criticar a ex gobernadores priístas tachados y procesados por corrupción.

“Hay que revisar qué es lo que propone, yo lo buscaré para conocer su propuesta particularmente”, aseguró.

Luévano Ruiz consideró que Santoyo Castro es uno de los actores más importantes dentro del priísmo zacatecano, ya que es parte del consejo político estatal, por lo que se le invitará a asistir a las asambleas estatales para que comparta propuestas para evitar casos de corrupción en los estados.

El dirigente estatal aseguró que una de las propuestas mencionadas en la asamblea tiene que ver con la elección del candidato mediante la base militante, lo que es una propuesta interesante; nosotros estamos analizando si las elecciones de comités municipales tendrán que ser así. No me adelantaría a decir que no estoy de acuerdo con la propuesta, pero a lo mejor es algo que los zacatecanos podríamos establecer”, subrayó.

Recordó que, por tanto, se llevará a la asamblea nacional del partido a Santoyo Castro para que dé a conocer sus propuestas y no sólo se pueda convencer al dirigente estatal del PRI sino a toda la militancia.

De igual manera, aseguró que aparte de las propuestas que esperan recibir por parte del ex funcionario estatal, también cuentan con propuestas como “flexibilizar los candados que tienen las dirigencias. Debemos de abrir más al partido, abrirlo a las causas ciudadanas”.

Aseguró también que asumirán el tema de la transparencia y la rendición de cuentas como bandera del partido. “Hay quien cree que debemos de tener un mecanismo que audite a los gobiernos y hay muchos temas que se deberán considerar”, enfatizó.