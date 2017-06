Se fue Froylán ¿Cuándo la inseguridad?

Así es mis distinguidos y apreciables amigos. El góber, haciendo alarde de sus conocimientos futbolísticos, aprendidos desde el palco VIP junto a los dueños del equipo Mineros de Pachuca, decidió realizar un cambio en su escuadra para darle mayor contundencia a la media cancha.

Y la neta que el partido para el góber aún es joven (lleva 9 meses de 60 para los que fue electo), pero como que todavía no le encuentra la cuadratura al círculo, gracias al maravilloso equipo que le armaron (porque eso de que él lo armó nomás no me la creo); y como en todo equipo, encuentras desde “estrellitas” hasta jugadores llaneros y uno que otro leal al jefe (pero leal a medias). Recordemos que durante los fichajes para su equipo, tuvo que cargar con alonsistas, amalistas, monrealistas y algunos independientes (eso se creen).

Por ello, el entrenador en jefe de las instituciones, se las ve tremendamente negras para hacer que sus jugadores lo pelen dentro del campo de juego. Cada quien hace lo que se le hincha, para mayor información chequen las páginas de las redes sociales (facebook, principalmente) y verán a los jugadores darle vuelo al desmadre republicano. Desde fotos en el cementerio de Dolores, donde se encuentra la ROTONDA DE LAS PERSONAS ILUSTRES (como se denomina el lugar según decreto del 26 de febrero de 2003) hasta de la celebración de la Reunión Zacatecana (que se celebra en el Bosque de Chapultetrepo).

Por supuesto que, los ilustres gorrones que se pasearon en la City of México, lo hicieron con lana del erario, viaticar es el onceavo mandamiento. Ahí en pleno pulmón citadino, hicieron trabajo de calentamiento (con los mezcales que se aventaron) y recibieron indicaciones del director técnico, quien los urgió a impulsar la jugada TEB (Todos en Bola), estrategia que nunca le ha fallado al equipo de la Carnicería “El Chuletón”, campeón en 15 torneos consecutivos en Mazapil. En la plática, el contención Froylán Carlos Cruz, comentó que estaba resentido de una añeja lesión en el dedo meñique y que tal vez por ello no jugaría más. Por tal razón y con el dolor en el alma por tan grave pérdida, el góber decidió aceptar su renuncia y contratar a otro elemento, para hacerse cargo de las fuertes acometidas del rival.

Pero la amenaza ahí está (¡Asústame panteón!): el que no funcione se va a ir, habría dicho el estratega estatal. Y, se comenta que -en un ejercicio de autocrítica- el 90% del gabinete presentó su renuncia (“La neta mejor nos vamos, total ni la pelamos donde estamos”), misma que no fue aceptada por el Chief, por el temor de quedarse solo para cumplir su “Contrato por Zacatecas”. Además, los siguientes encuentros dentro de la liga serán vitales para el góber, pues quiere quitarse de encima (aunque sea un poco) la tan baja calificación que tiene a nivel nacional, según encuestas.

Y es que el góber manda indicaciones a sus jugadores y estos ni enterados. Ya ven al vocero de Seguridad Pública regañando a los periodistas porque sólo publican las goleadas y nunca los triunfos pírricos que se han logrado. Ya ven el nombramiento de la nueva titular del Centro de Justicia a las Mujeres (Fátima Xóchitl Encina Arroyo), quien tiene una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, en 2007, por violación a los derechos de una mujer, que fue agredida sexualmente (pueden consultarla en la dirección: http://www.cedhzac.org.mx/recomendaciones/Recomendaciones/Recomendacion%20CEDH-231-2008.pdf)

¿Cómo podemos celebrar un cambio así? Es como si el Barcelona cambiara a Messi por Marco Fabián; pero en fin, así es la estrategia democrática y republicana del “Contrato Contigo y Contra Ti”. En calidad de mientras el góber se aventará todos los partidos de la Copa Confederaciones, para armar un plan maestro que permita golear a la delincuencia con el equipo que se tiene; sí, un equipo de medio pelo, pero con la lana que se tiene no se pueden contratar mejores jugadores. ¡ALLÁ NOS VEMOS SEGUNDA DIVISIÓN!