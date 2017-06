ZACATECAS. Este martes, la Comisión Nacional de las Zonas Áridas (Conaza) y el gobierno del estado entregaron el Proyecto Integral Caprino en la comunidad La Luz, en el municipio de Guadalupe, con el objetivo de mitigar los efectos de la falta de lluvias en la actividad ganadera.

En el evento, el gobernador Alejandro Tello Cristerna reiteró la preocupación a causa de la sequía que se ha dado este año y que afecta directamente al campo zacatecano.

“Creo que una plegaria, un rezo de todos es importante, pero sobre todo el acompañamiento de un gobierno”, expresó el mandatario estatal.

“Tenemos que generar las condiciones para que nuestros agricultores no sufran esta sequía, y vaya, no tenemos el poder divino de hacer llover, pero sí el método científico, y si es necesario bombardear nubes lo vamos a hacer, y si es necesario ir a métodos no científicos. Pero donde tradicionalmente se puede generar la creencia, el llover, vamos a ir”, agregó.

“Pero sobre todo vamos a ir a todos los programas de apoyo a la sequía, en donde tengan la certeza que van a encontrar un gobierno que los va a acompañar, que va a buscar mitigar al máximo la difícil situación que está viviendo Zacatecas”, continuó.

“Les pido a todos ustedes que hagamos una oración, o muchas oraciones, que tengamos paciencia y que creamos que puede ser un buen año. Estoy seguro que si todos nos ponemos positivamente esperando un buen año, con el favor de Dios así será”, dijo.

Asimismo, aseguró que durante su gobierno invertirá en la tecnificación y el equipamiento del campo.

Invierte Conaza

El mandatario estatal agradeció la inversión de 135 millones de pesos para tomar acciones en torno a mitigar los efectos de la sequía.

“Si tienes remanentes de recursos (dijo al director general de la Conaza) por favor voltea a ver a Zacatecas; ten la certeza de que vamos a saberlos aplicar y se van a dar de buena manera para el bien de nuestro campo zacatecano”, comentó.

Por su parte, el director general de la Conaza, José Abraham Cepeda Izaguirre, recordó que en los últimos cinco años se invirtieron 800 millones de pesos en proyectos diversos.

“Destaco la cruzada que hemos hecho para cosechar agua en los semidesiertos de Zacatecas, un programa ambicioso que nos ha permitido tener más de 10 millones de metros cúbicos almacenados en obras de infraestructura hidráulica”, subrayó.