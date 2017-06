¿CON ESOS AMIGOS?

Resulta que el Partido Verde se le adelantó al gobernador, en cuanto a la “protección” a periodistas.

Adolfo Alberto Zamarripa, diputado del Verde presentará una iniciativa, cuando Tello la quería como bandera.

Esto es, el Verde le quemó la acción política al gobernante. Fue maldad, descuido, mala fe ¿o ya rompieron lanzas?

Ahora resulta que el Verde se quiere colgar la medallita de protección a periodistas. Aunque, a decir del gremio, nadie se las cree: ni a unos ni a otros.

ENSALADA

Que alguien le explique al procurador, para que no pierda el foco. Habla de todo y de nada. Lenguas viperinas dicen que fácilmente se pierde en las conferencias de prensa.

Convierte sus postulados en una ensalada de información. Se llama enfoque, cosa que no tiene. Habla y habla y termina en mezcolanza.

Se desvirtúa la temática y considerando el personaje que es, pues sí llama a preocupación porque termina confundiendo la gimnasia con la magnesia. ¿No hay quién le ayude?

PROCU 2

Si a alguien le cayó como patada en el hígado el nombramiento de la sucesora de Mara Muñoz es precisamente al procurador.

Al parecer no le consultaron. Hay problemas y no precisamente legales, sino personales. Total que Xóchitl es la ex del procu. Hasta el momento no se sabe quién tiene más mal gusto.

En fin, el caso es que tendrán trato. No muy bueno, por cierto, ya que las cosas entre ellos no terminaron muy bien que digamos. Ojo: hay vida pública, privada y oculta y cuando la privada trastoca la pública, es de interés, ¡eh!

MAL AMBIENTE

Es lamentable el mal ambiente que se respira en la secretaría del Ambiente, ¿paradójico, no?

Es ya como una tira cómica. Rafa Medina, junior, sufre lo indecible porque nadie lo quiere, es como el gusanito, todos los odian.

Imagínense, es más odioso que Víctor Armas, que ya es decir. Bueno, él está a todo dar porque no hace nada y ese es su estado natural.