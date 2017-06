ZACATECAS. Vecinos de la colonia Minera, ubicada en la capital del estado, se quejaron de que tienen al menos dos semanas sin que pase el servicio de limpia a recoger la basura, además de tener más de un mes sin servicio de agua potable.

Los afectados consideraron que no es posible que la presidencia municipal falle con dos de los servicios básicos más importantes, ya que en primera no cuentan con agua para las labores de higiene en sus hogares, y la segunda, los afecta en cuestiones de salud, ya que las infecciones estomacales están a la orden del día porque no pasa la basura, aunado a las altas temperaturas.

Dieron a conocer que, a pesar de que el jefe del Departamento de Limpia, Jaime Cruz Talamantes, es vecino de la colonia, éste no ha hecho nada para regularizar que pase el camión recolector, argumentando que se encontraba descompuesto.

También comentaron que aunque han marcado en varias ocasiones a la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas (JIAPAZ), no han obtenido una respuesta satisfactoria porque no llega constantemente el agua a la colonia.

Lo único que les han informado es que existe escasez de agua en la entidad y, por ende, se minimizaron los días de tandeo.

“Por un lado nos dejan sin la posibilidad de lavar trastes, lavar ropa, ni siquiera podemos bajarle al baño, y por otro, no pasa la basura. Si seguimos así no tarda en que alguien vaya a dar al hospital por alguna infección”, subrayó.

Reprocharon que de nada sirve pagar en tiempo y forma los recibos del agua, si no les dan el servicio, y mucho menos pagar las contribuciones si la presidencia no cumple con un servicio como el de recolección de basura.