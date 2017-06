NTR aclara que en la nota “Exige FPLZ a Sedatu cumplir acuerdos en materia de vivienda”, publicada el 20 de julio en la versión electrónica de este medio, las declaraciones atribuidas a Tomás Rodríguez Martínez, titular de la Unidad de Vivienda de la dependencia federal, son incorrectas.

Lo que el funcionario expuso fue: “Ahorita no han enviado para este ejercicio 2017; no se ha enviado ningún recurso. Por consiguiente, estamos en espera de esa parte. No sabemos las fechas. Por los recortes presupuestales nos recortaron personal, vehículos, presupuesto para gastos y nos cambiamos de edificio por esa causa, porque no alcanzábamos para la renta, y ha habido recortes importantes. Desconocemos cuándo puedan estar dispersando el recurso para los cuartos que comentan las organizaciones”. Se especifica que no se hizo referencia a despidos masivos, falta de mobiliario ni defectos en las nuevas instalaciones.

NTR Medios de comunicación lamenta las confusiones que pudo haber causado la información difundida.