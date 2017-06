El retorno de la fuerza oscura

Quienes pensaban que la franquicia de George Lucas (“Star Wars”) había terminado hace muchos, muchos años, en una galaxia muy, muy lejana, nunca se imaginaron que uno de los representantes del lado oscuro de la fuerza, que (mal) gobernó Zacatecas durante 6 años (que, la neta, parecieron 6 siglos), un tal Miguel Vader, que se cree la última gota de agua de JIAPAZ, aparecería en los medios para amenazar con ser candidato a lo que sea.

Las declaraciones del sujeto en cuestión provocaron un fuerte sismo en la frontera México-Guatemala, varios desmayos, el aumento de la temperatura en la región, el empate de México con USA y el despido de Froylán Charles Cruise. Dicen quienes estaban presentes en la entrevista, que las declaraciones prácticamente fundieron las grabadoras y algunos celulares, por lo tenebrosas y descabelladas.

En dicha entrevista el citado ex gobernante (gracias al Santo y Blue Demon) señaló que en su imperio se avanzó como nunca antes en todas las materias: salud, vivienda, alimentación, disminución de la deuda pública, obras de relumbrón y el combate a la corrupción y la inseguridad. “Chole Leia me tiene cus-cus”, dijo el flamante (sic) funcionario federal. “Todo ese rollo de la corrupción que me achacan los rebeldes es pura envidia. Vean méndigos jodidos todo lo que les dejé: un Centro Cultural de primer mundo, con cascada natural en su interior que no han sabido apreciar. Glorietas de la vida y de la muerte. Un espacio cultural estilo griego. Pero que les puedo decir yo de mi visión de futuro que no ha sabido apreciar la prole”, comentó.

El representante del lado oscuro de la fuerza, resguardado por tres Stormtroopers, señaló que se rebeló a los caballeros Jedi, porque estos jamás le daban chance de servirse del pastelote, por lo que decidió crear su imperio familiar. “La neta my family, o sea, jamás cometió ningún atropello. Fueron simples travesuras estudiantiles. Mi gobierno fue muy honesto, eso de la nómina secreta es puritita pinche mentira de Chole Leia, para candidatearse al senado galáctico”, manifestó Miguel Vader.

“Mi conciencia está tranquis. Por cierto a los miles de zacatecanos que me han hablado para que sea candidato al senado les digo que lo estoy pensando muy seriamente. Cuento con el apoyo de Alex Solo, a quien considero mi amigo y un excelente gobernante. Creo que desde el senado le ayudaré a sacar a Zacatecas del atraso en que lo dejé, perdón, en que lo dejaron otros, yo soy el mejor, el único, el más chido de todos”.

Por su parte Chole Leia manifestó que las acusaciones de corrupción contra Miguel Vader son válidas y con las pruebas suficientes. “Desde la llegada del señor oscuro al gobierno, una fuerza maligna se apoderó de los zacatecanos. El lado oscuro de la fuerza sigue en Zacatecas, vean el caso de la nómina maligna, de la que sólo se aprovechan unos cuántos mientras la inmensa mayoría sigue viviendo en la miseria”, señaló. “Pues yo vivo de mis ahorritos, nadie me patrocina y es mentira que desde un planeta se me está dando recursos con tal de estar jodiendo a Vader. Soy independiente y lucharé desde donde sea (si es en el senado mucho mejor) para que los tiempos de paz reinen en mi tierra”, dijo entre lágrimas.

Así que el 2018 se presentará, en exclusiva, el estreno de un episodio más de la saga “Star Wars: El regreso del Lado Oscuro”, con una batalla feroz entre el temible Miguel Vader y la no menos temible Chole Leia. ¿Dominará el lado oscuro? ¿Regresará la bondad de la fuerza? Mientras ellos se dan en toditita la feis, los zacatecanos seguimos en medio sufriendo a ambos. ¡QUE LA PINCHE FUERZA NOS ACOMPAÑE, PORQUE CON ESTA GENTE ESTAMOS FRITOS!