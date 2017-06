Fresnillo.- La atleta de alto rendimiento Jaqueline de la Torre Dueñas partió rumbo al sueño de su vida, pues el próximo fin de semana defenderá los colores del país en el WFF International Universe Championships de Río de Janeiro 2017.

Ayer, la fresnillense hizo maletas para viajar a la Ciudad de México y posteriormente volar rumbo a Brasil con los demás seleccionados mexicanos.

Previamente, Jaqueline de la Torre se encontrará con su entrenador Daniel Ramírez, quien viene llegando de Rusia, pues fue designado por la federación como coach de la Selección Mexicana.

En total, realizarán el viaje 23 atletas de diferentes estados de la República Mexicana, quienes tuvieron que pasar por un proceso selectivo.

La integrante del Dragon Team, quien participará en la categoría Woman Performance, dijo sentirse con la adrenalina al 100 por ciento.

“Agradezco a NTR Medios de Comunicación por seguir mi trayectoria, a todos mis patrocinadores que hacen posible realizar este sueño; no tiene que faltar la familia, pues sin ellos no podría realizar todas mis locuras, pero este momento lo he esperado toda mi vida y ha llegado”, externó Jaqueline de la Torre Dueñas.