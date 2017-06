Zacatecas.- El delegado del Instituto Nacional de Migración (INM), José de Jesús Vega Ordóñez, informó que actualmente en el estado viven 10 refugiados salvadoreños y 10 hondureños que fueron rescatados durante el ejercicio 2015-2016.

El Día Internacional de los Refugiados se conmemora cada 20 de junio y fue instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) desde 2001.

Explicó que aunque estas personas efectuaron sus trámites en otras delegaciones, ellas decidieron vivir en Zacatecas, “por delitos cometidos en su contra en territorio nacional y por argumentos que fueron validados por la Comisión de Ayuda a Refugiados”.

Vega Ordóñez detalló que en la entidad son pocos los refugiados que tienen su residencia: una familia que vive en Tlaltenango, otra en Valparaíso y en Fresnillo.

“Dada la ubicación geográfica de Zacatecas es que no hay tantos refugiados. Con nosotros (INM) van a renovar sus tarjetas de refugio temporal cada vez que tienen que hacerlo, al año o dos años”, subrayó.

Asimismo, dijo que en caso de que pretendan cambiar de entidad federativa o de trabajo, deben reportarlo al INM, así como cambio de estado civil, “es cuando conocemos que están en Zacatecas los refugiados”.

Otra de las actividades que apoya la delegación del INM en la entidad a los refugiados y migrantes, es la conmemoración del Día de las Comunidades Extranjeras, “es cuando se acercan con nosotros los ciudadanos de otros países y colaboran con el instituto”.

Una vez que la Comisión de Ayuda a Refugiados les otorga esa condición, explicó, se les da la tarjeta de refugio temporal, “hay unos que dicen al año que ya no quieren estar en México, entonces se les canaliza a la comisión y si ésta determina que son susceptibles de regresar a su país, entonces piden que sean trasladados y los apoyamos”.

“Cuando vienen huyendo de sus países generalmente es por la violencia, carestía de alimentos. Por ejemplo, ahora tenemos un desplazamiento de 300 guatemaltecos en Campeche, llegaron hace 20 días. Todavía no dice Guatemala si los considera desplazados o no. Aún no podemos darles la condición de refugiados”, sentenció.

El planteamiento de recibir refugiados de otras delegaciones del INM del país, dijo, es viable, “por ejemplo: si alguien es víctima de un delito en Oaxaca, y la persona quiere venir a vivir en Zacatecas, la delegación nos manda el expediente y se le autoriza el refugio al individuo para que radique en la entidad y se le expida su tarjeta de residencia”.