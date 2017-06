Hemos estado viendo la transmisión de la sesión, sólo para criticar y vemos que es una cámara china. No se manda al aire la sesión legislativa. No se pasa al pleno, sólo al orador y no se refleja el sentir del día.

Algo se debe hacer porque es pura simulación. La oposición debe impugnar esa transmisión. No se retrata realmente lo que pasa en la Legislatura local. El Oso Medina sabe de eso y debe actuar, o ser cómplice de la farsa.

Transmiten una imagen que no es real. Por cierto, ¿por qué baila tanto el “priísta” Carlos Peña cuando lee una iniciativa?

¡Ah!, ahora resulta que habrá “maestros sombra”. Es buen punto para los chavos discapacitados, pero ¿no se está discriminando a los maestros?

Carlos Peña propone maestros de apoyo para educación especial, “sombra”, el término es de él, pero no es la lógica cuando se busca igualdad.

A las 12:41, la Verde Ecologista Guadalupe Flores y el petista Samuel Reveles registraron su asistencia.

Mientras que la priísta Lyndiana Bugarín clamaba porque se dieran facilidades para que faciliten los derechos del niño. Pugnó por el derecho a la alimentación adecuada, es decir, dieta, ocupación de los padres, ¿nadie le explicó que vivimos en un estado de extrema pobreza?

Lady Trump, o lo que es lo mismo, Iris Aguirre, luego de llegar a las 12:56 horas, hizo un exhorto al gobernador para que se frene la violencia a las mujeres, sobre todo, lo tipificado como feminicidios.

Hasta eso, dio datos: 12 municipios con mayor número de violencia contra las mujeres; no dijo cuáles. Comentó que se han violentado 914 personas y que se han registrado 113 casos en lo que va del año.

Destacó que la Ley General de Acceso a las Mujeres, el feminicidio es lo principal. “Y que los órganos… órganos… órdenes de gobierno deben erradicar la violencia de género”.

En cuanto al Plan de Intervención, que fue también un exhorto al gobernador, sobre la prevención de accidentes, la panista Lorena Oropeza pugnó para que, a la brevedad, se envíe el Programa de Seguridad. Es tema.

La priísta Isadora Santiváñez planteó disminuir la tasa de depresión en la entidad. Que alguien le explique.

Llamó al secretario de salud en la entidad, delegados del IMSS e ISSSTE para que tomen cartas en el tema.

Isaura Cruz, la niña de Morena dijo que hay que ver por la diabetis. En tanto a la petista Geovanna Bañuelos se le fueron las cabras y sobre la enajenación de un bien inmueble, a favor de Basilisa Cabrera, comentó que se había repetido el tema y le corrigieron la plana.

Jorgito Torres, del PRI, al leer la iniciativa de Protección a Datos Personales, llamó dos veces a Julia Olguín, como Araceli, cuando es Julia Arcelia.

Jorge lee mal, pero rápido, tal vez en eso estribe su error, al decir que la ley es lenta pero constante…