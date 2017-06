SAIN ALTO. De un adeudo que el ayuntamiento recibió de 15 millones de pesos, que involucra pago a proveedores, servicio de telefonía celular, entre otros conceptos, aún se deben 9 millones, reconoció el presidente municipal José Ángel Zamora Flores.

Recordó que 6 millones de pesos que se adeudaban al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), fueron liquidados con el respaldo de la diputada federal Claudia Anaya Mota.

No obstante, dijo que aún no se ha avanzado en el pago del resto de la deuda, debido a que no hubo proceso de entrega-recepción formal, y muchos de los adeudos carecen de documentación para sustentar los pagos.

Es la segunda ocasión que el alcalde está al frente de la administración municipal pero, reconoció, esta vez enfrenta situaciones muy distintas, debido a que no se dio el proceso de entrega-recepción.

Consideró por ello que el Municipio “está patas para arriba”, ya que no se ha entregado la cuenta pública en su totalidad, por lo que consideró que el apoyo de los miembros del cabildo es esencial para sacar los compromisos.

Sin precisar a qué proveedores se les adeuda, Zamora Flores dijo que sólo es cuestión de dialogar con algunos para liquidar pendientes.

Por otro lado, el alcalde informó que despidió a cien trabajadores, en su mayoría del Departamento de Obras Públicas, porque, dijo, “ya estaban amañadas”.

Reconoció que por laudos laborales pagó 3 millones de pesos, pero con ello logró reducir la plantilla a 300 empleados.

En cuanto a su salario, aseguró que percibe 22 mil pesos quincenales, en tanto que los regidores tienen una dieta de 18 mil mensuales. En total, el Municipio eroga 900 mil pesos en el pago de nómina.

“Estaba ladeado, ya estoy de pie y me siento orgulloso, por eso pido que no me dejen solo porque a ocho meses de administración las cosas no han mejorado (económicamente”, lamentó.