Continuamos con más de lo mismo, como dijo el dinosaurio cuando despertó y vio que Peña Nieto todavía estaba allí.

Primero, el ogro burocrático nos recetó como en sueños una pesadilla que, como telaraña acerada, amenazaba paralizar al País en nombre de la protección a periodistas y activistas “amenazados o atacados” por los enemigos de la libertad de expresión.

Los cómplices del ogro, los Gobernadores de la Conago, encabezados por Miguel Mancera, Jefe de Gobierno del ex DF, le siguieron el juego al Presidente priísta, y armaron una complicada estructura para “proteger” a los que escriben o hablan con la verdad y son atacados y a los que agarran causas en pro de otros atacados, que en este País sobran.

Pero no era un sueño, ni siquiera una pesadilla. Era la verdad, nomás que al revés volteada.

Un mes apenas después de mandar la caballada de Gobernadores, el ogro vuelve a dar señales de vida real, ya despiertos todos, para presentársenos como lo que es, un perseguidor de vocación de los que decía proteger.

Denunciado por el New York Times, el ogro no desapareció cuando el dinosaurio despertó. Al contrario, se apareció con rotunda definición en el artículo publicado esta semana en todas las ediciones, electrónicas e impresas, del diario que le dio nombre y figura a la plaza más famosa y más concurrida del mundo, Times Square.

En el texto, sus autores, reporteros del matutino, denunciaron al Gobierno mexicano por espiar al dinosaurio mientras dormía, a través de sus teléfonos celulares, mediante un sofisticado software (malware) denominado Pegasus, presuntamente comprado por la administración de Peña.

Este sistema contamina viralmente los dispositivos móviles, convirtiéndolos en espía del propietario espiado, que tiene nombre y apellido, y a éste en espía de cuanto incauto dinosaurio cometa el error de estar en su cercanía, incluso si es auditiva, pues los micrófonos y los audífonos de los aparatos infectados también espían y comparten la información con los espías, los de verdad, no el pobre dinosaurio.

El coloso prehistórico ha sido utilizado primero (o después, quién sabe) como excusa para una campaña de “protección” a la libertad de expresión y luego como objeto de represión, brutal y descarada.

Así ha sido siempre, aquí y en Lomas Taurinas, la reacción del ogro burocrático a la disidencia, especialmente la de aquellos que traen consigo un megáfono dispersor de la información que el desprevenido dinosaurio, por decreto, no debe conocer.

Parece absurdo, no lo es. No en este País gobernado por una burocracia bipolar, ya sea priísta, panista, perredista o whatever.

Todos son iguales, lo que evidencia la bipolaridad, fingida en principio, pero llevada a la realidad, a las dos o más realidades alternas de la enfermedad que, igual que el virus del sistema Pegasus, acaba invadiendo, diríase que sin control, pero no sin intención, el universo de periodistas y activistas.

Eso en esta primera fase de la conspiración en proceso, que puede continuar hacia empresarios, profesores, otros políticos, banqueros, amas de casa, policías y etcétera de etcéteras.

No hay límites más que los que el ogro burocrático puede determinar para fregar a más o menos dinosaurios, nuestra cara especie en extinción, que hoy está más en riesgo que nunca, aunque lo ha estado cada vez que un ogro caricaturesco, como el que nos gobierna, infecta al dinosaurio torpe y descuidado que somos con el virus de su locura.

Y el ogro es realmente ilimitado, pues ahora nos sale con que a él también lo espían. Como si hubiera algo que espiarle a este analfabeta funcional que nos gobierna. Deberíamos expiarlo, como se equivoca luminosamente mi WhatsApp.

Cuidado, vecino, con los que dizque nos querían proteger, como Enrique y sus conagos, con su telaraña de protección a periodistas y activistas. Escondidos tras ellos vienen los bipolares con los verdaderos motivos en ristre, que igual pueden ser otra tapadera, pues se vale de todo en las enfermedades mentales del poder.

