El rey enfrenta los cambios

SEGUNDO ACTO (El Rey se prepara para acudir a la reunión de sus vasallos)

ESCENA I

Rey: ¡Ea! ¿Listo el carruaje para partir a esa reunión, con la prole, en el Bosque de Sherwood?

Bufón 1: Más que listo ¡oh sol entre los soles! Están cargando sus alimentos, no debe de comer ni tomar nada que le ofrezca el peladaje. Sólo debe de comer alimentos finos y bien preparados. Hoy la cocinera se esmeró para usted, altísimo.

Rey: Vaya al parecer hoy será un excelente día. Decidle al alguacil que se prepare para salir en cuanto sea posible.

Conde 2: Jefecito querido, el más grande entre los grandes. Con la novedad de que el alguacil ha renunciado.

Rey: ¿Qué? ¿Cómo que se fue? Ayer me contó de una estrategia para acabar con el crimen y hoy ya no está más con nosotros. Pero si no hay día en que no caiga una desgracia sobre mí. ¿Dioses, por qué me abandonan?

Bufón 2: (Riéndose) Para qué tanto pancho jefito, si usted fue el que le dio aire que porque no servía ni para sacar un perro de la milpa ni…. ¡Ay, ay, ay. ¿Y ahora porque me madrea si digo la neta?

Rey: Cállate que si te escuchan los demás se arma, ya ves cómo son de chismosos los periodistas del reino. Preguntad al tesorero si le dio sus tres meses, veinte días por año y sus 200 ducados por indemnización.

Conde 2: Simón jefito. Incluso le dio una canasta con dulces típicos y un queso menonita para unas quesadillas.

Rey: Espero que el que me dijeron que nombrara alguacil salga bueno. Es tiempo de acabar con las bandas de delincuentes que azotan la región, es tiempo de la prevención con enfoque de género y especie. Es tiempo de irnos, ya tengo hambre.

(Salen del reino al bosque, donde se celebra la reunión de vasallos exiliados por el hambre).

Vasallo-Locutor: ¡Aquí viene llegando el carruaje del nuestro soberano! ¡El rey que ha hecho de nuestra patria chica un oasis de tranquilidad y trabajo! Fuerte aplauso, a ver esas porras. (Nadie lo pela). ¡Pinches ingratos por eso les va como les va!

Rey: Bufón, checa que no esté el Conde malvado, ya ves cómo dejó saqueado el reino, no quiero que los paparazzi me quemen después. Total un pinche abrazo seco y que le llegue. Por si acaso, guarda mi cartera. Y aguzado que la vez pasada me faltó dinero, pinche ratón.

(La música se oía a lo lejos y el rey caminó pensando qué cambios haría en su corte, pues muchos de ellos sólo le eran leales al bono, pero no a él). Continuará…

¡LA REVERSA TAMBIÉN ES CAMBIO!