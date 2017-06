Zacatecas.- Francisco Muro González, politólogo de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), opinó que tanto al líder nacional de Morena como los líderes estatales fallan ante las actuaciones descuidadas de los actores políticos de izquierda.

Aseguró que a los líderes estatales del movimiento, les hace falta discurso e intervenir en las problemáticas que tiene el estado, “hoy en Zacatecas se trata de ganar a la opinión pública, de ganar el debate político ese es el reto, si sólo se quedan callados ya perdieron”.

El especialista puntualizó que se tienen que hacer mejores propuestas: “pero no, quedan escondidos entre la Cámara de Diputados, recordemos que ellos son representantes populares, y deben de defender sus propuestas”.

Muro González dijo que a Morena le hace falta mercadotecnia política, para hacer propuestas que convenzan al electorado, que se tengan propuestas reales y no caigan en acusaciones para ver quién puede dejar en peor lugar al partido en el poder.

“Hace falta movilidad política en Zacatecas, en el ambiente que existen no hay una imagen positiva del partido; no veo que haya una imagen consolidada tanto de Morena como los demás partidos, pero es porque no se mueven y no proponen”, expuso.

Puntualizó que el partido a nivel federal y estatal necesita hacer alianzas, continuar convenciendo a la ciudadanía desde el debate público, “que le daría para mucho, le hace falta en el discurso ser un tanto más conceptual, que quede claro para la gente, porque se trata de conquistar los puestos públicos, no sólo que desacredite a quien los tiene”.

Recalcó que el líder nacional del partido, Andrés Manuel López Obrador, es guiado por la antipatía y por cuestiones viscerales, y no por el trasfondo político, además de que ha tomado decisiones como el cerrarse a las alianzas, que no se han considerado a profundidad, pues López Obrador es quien controla completamente al partido.