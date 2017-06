Castigar con todo el peso de la ley

La titular de la Función Pública en el estado, que quien sabe cómo se llama porque ahorita no me acuerdo (denme chance de avanzarle en lo que me iluminan los dioses del olimpo), pero que es muy férrea defensora de los bonos de productividad (que me imagino sólo ella cree que los merece), dio a conocer una lista preliminar de ex funcionarios alonsistas sancionados con todo el peso de la ley, pues al parecer fueron cachados en movidas chuecas.

Así avanza, en Zacatecas, la Renovación Moral de la Sociedad, como dijera Miguel de la Madrid Hurtado cuando tuvo la ocurrencia de crear la Secretaría de la Contraloría. Y es que los valores se perdieron no solamente entre la juventud, también entre los viejos funcionarios, a quienes se les descubrieron actos indignos de un servidor público. La titular Paula Rey Ortiz (ya recordé como se llama la susodicha jefa de la Función Pública) dio a conocer que por gandallas los CC. Fernando Soto Acosta, Juan Francisco Díaz Luna, Alfonso Peschard y Raúl Estrada Day sufrirán las terribles penas señaladas en la ley.

Para Soto Acosta y Estrada Day la sanción consiste en tres garnuchos y doble jalón de patillas; para Díaz Luna tres jalones de orejas y Peschard (al parecer) deberá escribir 100 planas de “Merezco Más”. Sí amigos, sanciones ejemplares para inhibir que algún funcionario se quiera pasar de lanza en estos tiempos de crisis y pobreza (para la prole, nada más). Según Paula Rey Ortiz, los funcionarios damnificados del sexenio anterior, ya fueron notificados en los términos de la ley, ya conocen pelos y señales del procedimiento instaurado en su contra, así como las respectivas sanciones, las que se hicieron del conocimiento público, al ritmo de la “Marcha de Zacatecas” interpretada por la Banda Sinfónica.

Pero como dijera el más patético de los conductores de televisión (un tal Raúl Velasco): “Aún hay Más”. Así es, con el fin de que no se le quite a la mala el bono de productividad, Paula Rey Ortiz, señaló que ya se preparan más notificaciones para comunicar a otros ex funcionarios del sexenio anterior que, por pasarse de vivos, también les cayó la voladora y se les sancionará ejemplarmente, sin miramientos de ningún tipo, lamentando que se hayan acabado los castigos corporales, porque bien que merecen unos cintarazos en la plaza pública para ejemplo de los demás.

Se cruzan apuestas en los cafés de la ciudad sobre quienes serán los próximos castigados, aquellos que en su momento -se dice- cometieron tropelías con el erario público; mientras (la mala noticia) otros se sienten aliviados de que no les hayan investigado, porque entonces merecerían cadena perpetua (aquellos funcionarios que llenaban la despensa con los recursos públicos y que ya se acomodaron en otros espacios de la sacrosanta administración pública).

Si no se les ocurren otras sanciones, ahí en la ley está incluida la de “Trabajo en beneficio de la Comunidad”. Pónganlos a chambear de a gratis (¿a verdad, pillos?). Órale. A chingarle a recoger la basura de los jardines de las colonias populares, quiero verlos pintando las bardas llenas de grafiti, ¿verdad que no es lo mismo bribones? Quisiera ver a Estrada Day (denunciado como mapache en las elecciones de 2016) con escoba y recogedor dándole su manita de gato al Hospital General.

Pero nel, son sanciones para taparle el ojo al macho y enviar el mensaje de que se está “haciendo algo contra la impunidad”. Muchos bribones, uña larga, se acomodaron nuevamente en el gobierno diferente y desde ahí viven el sueño que de que sus tropelías no serán castigadas con todo el peso de la ley. Puro pancho nada más. ¡URGEN CURSOS DE VALORES A LOS FUNCIONARIOS!