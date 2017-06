ADEPTOS, AUNQUE SEAN INEPTOS. ESA ES LA LECCIÓN.

Los estudiantes, además de ser pocos, tienen falta de apoyo, son incomprendidos, en algunas ocasiones perseguidos por quienes los debieran de alentar.

La fuga de cerebros se alienta desde las universidades públicas.

Es patético el caso de la unidad académica de Biología de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que ha perdido absolutamente el rumbo, su razón de ser, su propósito y espíritu.

Cuando se fundó el 26 de Enero de 1986, curiosamente un cumpleaños muy especial del suscrito, (porque ese año fui diputado local), como un Centro Universitario de Investigación y Docencia, donde prevalecía la idea central de la multidisciplinariedad, con la conjunción de una masa crítica de profesionales en distintas áreas del conocimiento, se congregaron 16 investigadores del área biológica adscritos a diferentes Centros de Investigación de la Universidad Autónoma de Zacatecas como: El Centro de Estudios Ecológicos y de la Salud y Centro de Investigaciones Biomédicas de la Escuela de Medicina (Laboratorio de Inmunología, Laboratorio de Parasitología y Laboratorio de Farmacología) cuyo objetivo común fue desarrollar un Programa de Investigación en el área de las Ciencias Naturales.

Posteriormente en el año de 1990 tomando como base las líneas de investigación, el H. Consejo Universitario avaló el cambio de nombre por el de Centro de Biología Experimental.

En el año 2000, de acuerdo a los resolutivos del Congreso de Reforma Integral de la UAZ (1998-1999), adquiere el nombre de Unidad Académica de Biología Experimental, el desarrollo de investigación en distintas especialidades de la Biología, hizo necesario solicitar el aval ante al H. Consejo Universitario para el cambio de nombre, por lo que a partir del Abril de 2011, se avaló el cambio de nombre de Unidad Académica de Biología Experimental por el de Unidad Académica de Ciencias Biológicas.

Se trataba de motivar a los jóvenes estudiantes a que se volvieran estudiantes de la biología en serio, que se volvieran investigadores, que contribuyeran al desarrollo de lo que ahora es la cuarta revolución industrial en el mundo, que en el área de Biología es trascendental la genómica, la impresión en tercera dimensión de los órganos vitales y la medicina nuclear.

Sin embargo, con la administración de Marisa Mercado, se perdió el rumbo, dejaron de buscar la excelencia académica, la investigación, la formación en aras de tener seguidores y votantes. Hasta allá permeó la tradición priísta.

Lo ilustra el caso de BLANCA ESTELA CALZADA RODRÍGUEZ, por suerte hija del suscrito.

Ella obtuvo 9.75 de promedio. Tuvo una estancia de investigación en la UNAM. Fue de ponente a un congreso internacional de micología a Puerto Rico, (por cierto, donde Doctores en Biología le preguntaban, cuáles eran sus técnicas para la nomenclatura de las nuevas especies de Hongos, nombradas por los investigadores Zacatecanos.)

Participó en el intercambio que la UAZ, tiene con la universidad “CASTILLA LA MANCHA” en Toledo, España, totalmente becada, tanto por CONACYT, como por una beca de SANTANDER SERFIN, que le permitió estar casi un año en el viejo continente.

Pues bien, la Universidad de nosotros los Zacatecanos, en un esfuerzo por motivar a los estudiantes y a los jóvenes en general a que se comprometan con el estudio, otorgan además del reconocimiento escrito un regalo que puede ser, una Tablet, un apoyo económico que va de los tres a los cinco mil pesos, y el aplauso del respetable a los mejores promedios de cada generación, precisamente el día del estudiante.

A partir de la dirección de JOSEFINA HUERTA como responsable del programa y de MARISA MERCADO como directora de la unidad académica, dejó de ser importante el esfuerzo, la calidad académica, para impulsar a cuadros afines. LO MISMO QUE EN EL PRI: ADEPTOS, AUNQUE SEAN INEPTOS.

Así otra joven estudiante, ocupó el lugar que legítimamente le correspondía a la hoy Licenciada en Biología BLANCA ESTELA CALZADA RODRÍGUEZ.

La compañera de Blanquita, como le dicen sus compañeros, no tiene la culpa. La responsabilidad absolutamente es del grupo que busca tener, a como dé lugar adeptos.

No importa que los otros se esfuercen. Así va nuestra universidad, pervirtiendo a la juventud, en lugar de motivarla y formarla.

La irresponsabilidad de Marisa Mercado se manifiesta en haber dicho a la persona que le propuso el expediente de BLANCA CALZADA, que dejara el kardex a un lado y que propusiera la siguiente, que Blanca se equivocó de grupo político.

Me recordó lo que me dijeron al concluir mi periodo como presidente municipal al pretender regresar a mis clases (también en la UAZ): “el grupo político al que pertenecías ya no está”. Eso en la escuela de derecho.

No importa que los alumnos tengan características como las de BLANCA CALZADA, QUE HAYAN SIDO EXCELENTES EN TODA SU FORMACIÓN; que sean políglotas, que sean invitados por clubes internacionales como participantes en la organización de LEOS INTERNATIONAL, por hablar más de tres idiomas. Por ser estudiantes brillantes y tocar algún instrumento musical, en el caso, el Saxofón, o que practique ballet clásico y bailes de salón.

No importa el promedio, ni que, ahora que decidió ingresar a MEDICINA HUMANA, SEA LA MEJOR CALIFICACIÓN de quienes hicieron el examen de admisión.

NO IMPORTA LA PATRIA, NO IMPORTA LA UNIVERSIDAD, NO IMPORTA NADA.

ADEPTOS, AUNQUE SEAN INEPTOS. ESA ES LA LECCIÓN.

El autor es ABOGADO, ESTUDIANTE, ACADÉMICO, DOCTORANTE Y PADRE DE FAMILIA.

(*) rcalzadav@gmail.com