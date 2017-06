Zacatecas.- La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) recibió la denuncia de que policías estatales sustrajeron a un muchacho de nombre Jovany Díaz Robledo de su domicilio y que, hasta el momento, se desconoce el paradero del joven.

Familiares del desaparecido interpusieron la querella este martes. María de Jesús Robledo, madre del hombre de 18 años, detalló que su hijo es originario de San Luis Potosí, se dedica a la herrería y vive en Villa Hidalgo.

Narró que los hechos ocurrieron el 24 de junio en dicho municipio; presuntamente, cuatro elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) ingresaron a la casa del muchacho entre las 16 y 17 horas, lo golpearon dentro del domicilio y hasta que lo subieron a una camioneta de la corporación de seguridad, marcada con el número 559.

“Lo aventaron a la patrulla y se lo llevaron”, aseguró la mujer. Los parientes del joven afirmaron que el domingo, al día siguiente de los hechos, acudieron a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), para que se aclarara la situación, pues aseguraron que los efectivos que ingresaron al domicilio no mostraron documentos que avalaran la detención.

Pero en la dependencia gubernamental no obtuvieron información sobre Jovany. “Si hizo algo que lo digan. Ya son cuatro días que no tengo respuesta, no nos dicen nada, pues, no nos resuelven nada”, reprochó María de Jesús Robledo, desesperada.

Sin embargo, aseveró que Díaz Robledo no tenía problemas y que se dedicaba únicamente a su oficio, por lo que insistió en que desconoce los motivos por los que fue sustraído de su hogar.

“Mi hijo era, es herrero, porque todavía no puedo decir era. Desde los 17 años empezó a trabajar y hasta ahorita que le conozca algo que haya hecho, algo malo, no. Él siempre ha sido bien trabajador”, dijo.

Los familiares del desaparecido responsabilizaron a Ismael Camberos Hernández, secretario de Seguridad Pública, y en general a la corporación de cualquier daño que haya sufrido Jovany Díaz desde el día que se lo llevaron.

Además, exigieron al funcionario que responda por las acciones de los policías y dé la cara a la familia: “son sus elementos, él debe saber por qué se llevaron a mi hijo, por qué lo sacaron así”.

“Lo único que pido es que me lo entreguen porque ellos se lo llevaron, los policías de la Estatal con patrulla 559. Ellos se lo llevaron, fueron cuatro elementos. Desconozco quiénes son, desconozco sus nombres, pero quiero que me den respuesta a todo esto, quiero hechos”, sentenció María de Jesús Robledo.

Por otra parte, el titular de la PGJE, Francisco Murillo Ruiseco, confirmó que la dependencia que dirige recibió la denuncia, confirmó que Díaz Robledo se encuentra en calidad de desaparecido y afirmó que iniciaron las investigaciones correspondientes contra quien resulte responsable.