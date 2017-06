Zacatecas.- El coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en la LXII (62) Legislatura, Santiago Domínguez Luna, y la diputada María Elena Cortés, aclararon su asistencia al evento de Morena, convocado por el líder nacional Andrés Manuel López Obrador.

En rueda de prensa aseguraron que su asistencia corresponde a una doble militancia partidista y social que se encuentra establecida como derecho en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“Además que no se contrapone con mi pertenencia al PRD. Quiero anunciarles que no he renunciado a mi partido ni me he afiliado a Morena; he decidido mantenerme dentro del PRD y asumir la construcción de acuerdos y política de alianzas rumbo al 2018”, aseguró Domínguez Luna.

Justificó que su presencia en el evento de Morena fue porque el PRD siempre ha privilegiado acuerdos con la izquierda, además que aún no se cierra la posibilidad de construir acuerdos políticos con organizaciones, partidos políticos para crear un frente amplio democrático en las próximas elecciones.

El coordinador de la bancada del PRD aseguró que con dichas acciones no violentó el proceso interno del partido, “al contrario, basándonos en los estatutos donde dice que preferentemente deberemos de construir la alternancia con las izquierdas”.

Lo que buscamos es que sean los dos, desde el PRD estoy firmando un acuerdo con Morena que encabeza AMLO, subrayó.

El coordinador de la bancada aseguró que a la fecha no ha tenido comunicación con el dirigente estatal Arturo Ortiz Méndez, quién aseguró que se expulsará del partido al coordinador de la bancada.

Aseveró que no ha tenido una mala forma de actuar ante el partido, sino que éste no ha consolidado con quién trabajará para ganar las elecciones a la presidencia de 2018, e hizo referencia que si se hubiera apoyado a Morena desde un comienzo, se tendría la certeza de que el gobernador de Ciudad de México sería de izquierda y no del PRI.