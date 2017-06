ZACATECAS. La titular de la Secretaría de Educación de Zacatecas (Seduzac), Gema Mercado Sánchez, reconoció que en los años que han funcionado los institutos tecnológicos y politécnicos, el gobierno estatal no ha aportado el monto correspondiente a lo que aporta la Federación, lo que ha provocado que disminuya el presupuesto para estas instituciones de educación superior.

La funcionaria estatal recordó el convenio de paripaso, que compromete al gobierno del estado a aportar 50 por ciento; sin embargo, no existe la solvencia para invertir ese monto, que ascendería a los 7 millones de pesos.

“Se firma un convenio de paripaso donde el gobierno estatal se compromete a aportar 50 por ciento; en los años que han estado los politécnicos no se aporta, lo que está generando ya problemas porque la Federación nos dice: ahora sí no se vale ser omisos. De hecho viene este martes el director de los tecnológicos a hablar con el secretario de Finanzas (Jorge Miranda Castro) porque es una de las fuentes de problema de las instituciones”.

La funcionaria estatal sostuvo que el gobierno del estado tiene la disposición de ser responsable con el Presupuesto de Egresos y con el presupuesto designado por la Legislatura, “pero con la preocupación de que no se complete porque efectivamente, es como se firma el convenio”.

Apuntó que para cada institución es diferente, en cada caso, “pero sí tenemos esa necesidad en el gobierno del estado”.

Aceptó que “en este año no vamos a tener esta factibilidad (de emparejar la aportación del estado con la de la Federación) porque el presupuesto de egresos que autorizaron los legisladores no lo contempla, entonces no está presupuestado en su forma completa”.

Puntualizó que como consecuencia “ya el gobierno federal, nada más deposita si ve que el gobierno del estado deposita, eso quiere decir que al no completar nosotros el paripaso, lo que puede haber es que lo que venía de la Federación se disminuya hasta emparejarnos a nosotros, es decir a la baja, no a la alta”.