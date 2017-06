Zacatecas.- Ninguna de las bancadas de la LXII (62) Legislatura tiene planeado subir al pleno una iniciativa de ley para apoyar a la comunidad LGTTBIQ (Lesbianas, Gays, Transgénero, Transexuales, Bisexuales, Intersex y Queer) del estado.

En un sondeo realizado por NTR Medios de Comunicación con distintos diputados, ninguno dijo tener en su presupuesto una iniciativa o propuesta de ley; sin embargo, estarían dispuestos a brindarles el apoyo para que sus derechos sean respetados.

El Partido Acción Nacional (PAN) fue el único que se pronunció en contra de cualquier propuesta en este tema, debido a que los lineamientos del partido son claros y concisos.

“El Partido Acción Nacional siempre ha tenido una postura muy firme al respecto y no es nuestra intención generar una agenda de esta naturaleza. El partido promueve iniciativas de ley para la población en su conjunto no sectorizadas para ciertos grupos”.

La diputada local por este partido, Lorena Oropeza, aseguró no apoyar ninguna iniciativa en el tema: “no, el PAN no va con esas iniciativas. Tenemos una postura muy firme, congruente con nuestra doctrina y nuestros principios. No apoyaríamos ninguna iniciativa de esta naturaleza”.

Sin embargo, la diputada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), María Elena Ortega Cortés, detalló que las demandas de la comunidad LGTTBIQ soy precisas, ya que buscan la creación de políticas públicas, como lo creación de albergues, adopción y la realización de matrimonio entre iguales.

Aseguró que en el estado actualmente está permitida la adopción y el matrimonio entre iguales, a través de un derecho establecido en el artículo primero constitucional, por ende, se goza en todo el país.

Y en caso de que alguna pareja o persona se vea discriminada al querer ejercer estos derechos, tienen la capacidad de iniciar un juicio de reconocimiento de derechos ante el tribunal federal, explicó.

Sin embargo, Ortega Cortés aclaró que esta situación se debe armonizar con una serie de reformas en los códigos familiar y civil, para dar una verdadera garantía a los derechos, mismas que necesitan un proceso para su documentación.

Enfatizó que la tardanza en realizar las demandas corresponde a “la espera de la participación ciudadana, porque los partidos políticos tienen múltiples crisis”, y aseguró que la comunidad LGTTBIQ presentará su propia iniciativa, haciendo uso de lo establecido en la Constitución y la Ley de Participación Ciudadana.

Esta iniciativa de ley consistirá en que los colectivos reunirán firmas para presentar la solicitud de reformas a los códigos familiares y civiles, con el fin de garantizar el verdadero cumplimiento de sus derechos como ciudadanos.

La diputada además aseguró que esta iniciativa ayudará a la ciudadanía a dejar de ser sólo demandante y que se convierta en proponente, para la modificación o creación de una norma de acuerdo a sus necesidades.