Zacatecas.- Alejandro Aguilera Galaviz, secretario académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), señaló que se evalúan 5 nuevos posibles programas de posgrado y dos de licenciatura.

Ello, dijo, sin que se afecte o se aumente el número de recurso humano con el que cuenta la máxima casa de estudios.

Precisó que en el tema de licenciaturas se contemplan dos programas, uno de Cultura Física y Deporte, y otro de Desarrollo Regional.

“Estamos trabajando hasta ahorita, en la evaluación de 5 programas de posgrado, maestrías y doctorados en donde estamos conjuntando son los talentos de los investigadores para estos programas y que tengamos la seguridad de que los vamos a incluir dentro del programa” comentó

“Por el otro lado estamos evaluando un par de licenciaturas propuestas obviamente seleccionado muy bien los perfiles para que en términos de lo que nos demanda la sociedad y en términos de que nos mandan los estudiantes de quienes nos vayan a ingresar respecto al programa” agregó

Adelantó que uno de los programas que más demandan, dijo, es el de Cultura Física y Deporte.

“Estamos analizando la planta docente, la infraestructura académica, cuál es el diseño curricular, y desde luego, cuántos estudiantes de egreso de las preparatorias tienen el interés por cursar una licenciatura de esta naturaleza, porque también lo tenemos que evaluar, si la vamos a abrir cada año, cada 2 años o qué tanta es la demanda dentro de la sociedad” sentenció

Asimismo, dijo que otro de los puntos a considerar es que también exista demanda laboral para esas carreras, “no solamente con la intención de estudiar, sino que haya una demanda laboral”

Apuntó que hay algunas propuestas para hacer una licenciatura que atienda exclusivamente las demandas del desarrollo regional.

“Estamos revisando todo el diseño curricular, esperamos tener con algo de prontitud, un diagnóstico para que se evalúe en otras comisiones y el consejo universitario y no metamos en crisis a la universidad, que no abramos licenciaturas maestrías y doctorado, y después cuando tengamos los presupuestos no tengamos con qué sostenerlo”recalcó.

Reiteró que ello no implica que no se contrate a más maestros “lo que estamos proponiendo, y es una iniciativa de nuestro rector, Antonio Guzmán, hacer más con el mismo elemento humano”.