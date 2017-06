Guadalajara.- Jaqueline Peschard Mariscal, presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, reconoció que el principal reto con la instalación de este sistema a nivel nacional es lograr su legitimación.

Durante la realización del primer foro Anticorrupción organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Jalisco, Peschard Mariscal advirtió que con la instalación del sistema anticorrupción “deben atraparse los peces gordos, mientras esto no pase, en México no podrá darle credibilidad (al sistema)”.

La especialista señaló que una de las situaciones que llevó a la creación de este modelo para combatir la corrupción “fue el hartazgo de la ciudadanía”.

Agregó que este hartazgo es lo que puede hacer que el sistema funcione, “porque se trata de demostrar a la población que si sirve. ¿Y cómo hacerlo? Tenemos que lograr que el gobierno compromiso discursivo de los gobiernos se convierta en realidad”.

Peschard Mariscal agregó que para ello el sistema nacional “requiere de todas sus piezas y nombramientos, por ello se debe construir el sistema en todos los estados, es un modelo de la constitución que debe privar en los ámbitos federal y estatal”.

Además, indicó que con el sistema anticorrupción será posible evitar que la impunidad “nos caiga como un tsunami que es de 98 por ciento en el país, y la impunidad es lo que nos ahoga”.

En su intervención, María Amparo Casar Pérez, presidente de Mexicanos Contra la Corrupción, calificó de frustrante “ver que cuando se trata de la participación ciudadana, 64 por ciento de la población considera que no a funcionar el sistema anticorrupción”.

Reiteró que, en la encuesta realizada por el organismo que preside, se demuestra la desconfianza de hacia las leyes en el país.

“Por eso el panorama es desalentador respecto al avance que se tiene en la creación de los sistemas estatales”, agregó.

Indicó que para tal efecto es necesaria la generación de contrapesos reales en los gobiernos, “porque actualmente ni los congresos locales ni las auditorias estatales, no los institutos de transparencia ni los tribunales superiores son contrapesos”.

La presidente de Mexicanos Contra la Corrupción indicó la necesidad de generar políticas públicas que acompañen al sistema anticorrupción.

Al foro también acudió Juan Ernesto Pardinas Carpizo, presidente del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) quien mencionó que es necesario canalizar la presión ciudadana “para no dejar pasar actos impunes”.

Esto luego de recordar que el ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa será extraditado de Guatemala a México por la comisión de dos delitos, cuando al inicio de su proceso fue señalado por la comisión de 40 ilícitos.

Agregó que por ello “debemos ejercer presión para que la corrupción no quede impune en el país”.

El último en tomar la palabra fue Eduardo Bohorques López, director de Transparencia Mexicana afirmó que el sistema anticorrupción “es de la gente y no tiene nada que ver con la voluntad política para que funcione porque es una obligación constitucional”.

“Entonces no tiene por que ser un asunto de voluntad política”, sentenció.

En su oportunidad, el presidente de la Coparmex Jalisco, Mauro Garza Marín recordó que Jalisco tiene un avance de 55 por ciento en la creación del sistema anticorrupción estatal, situación que calificó de “alarmante”.

Manifestó además que su preocupación por que el plazo para contar con este sistema vence en alrededor de 15 días por lo que llamó a los actores políticos a trabajar sin intereses partidistas.