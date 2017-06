ZACATECAS. En la instalación de la mesa inicial para el reconocimiento del déficit democrático, que está basada en la Estrategia Nacional de Cultura Cívica (Encívica), el vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Electoral Nacional (INE), Matías Chiquito Díaz de León, comentó que “el sistema es el menos peor de los sistemas”, y afirmó que el no participar en las elecciones viene a afectar sobre las decisiones colectivas.

“La representación política depende de los ciudadanos. Si ya elegimos representantes debemos seguirlos y no dejarlos solos, asimismo pedirles cuentas. No administran algo ajeno a nosotros, debemos exigir cuentas y eso no se lleva a cabo en un diálogo de sordos y mudos. Al hablar con la verdad va implícita la confianza y por ende la exigencia”, resaltó.

Planteó que el ejercitar a los ciudadanos en la democracia no se aprende en un libro sino en la práctica diaria. “Debemos vivirla, exigir y que se cumplan los acuerdos surgidos de un diálogo. ¿Qué va a salir? No lo sabemos, pero algo tiene que ser”, subrayó.

A su vez, la comisionada presidente del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Izai), Norma Julieta del Río Venegas, consideró que mientras participe la sociedad en los ejercicios de transparencia, los resultados serán palpables y con los mecanismos de Gobierno Abierto se podrá sentar un precedente para avanzar en el proceso de la pluralidad.

De igual manera, el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ), José Virgilio Rivera Delgadillo, consideró importante hacer planes integrales de desarrollo social, así como un proyecto para Zacatecas que reafirme la democracia para resolver las diferencias sociales, a través de la discusión, con elementos propositivos.

“Sociedades visionarias han destinado recursos para abrir las puertas del conocimiento y la educación, comprobando que en el intercambio de las ideas y el diálogo fungirán como actor principal para que el civismo se pueda retomar”, subrayó.