TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN. La síndico Margarita Orozco Robles informó que el ayuntamiento tiene 11 laudos laborales, que son juicios burocráticos hacia el municipio; dos de ellos se siguen desde hace dos administraciones; siete son de la administración pasada y dos de la actual.

Explicó que, en la actual administración, solamente despidió a dos trabajadores que laboraban en el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF), pero aseguró que se encuentran en pláticas con ellos para ver a qué acuerdos llegan. Asimismo, informó que se reinstaló a una trabajadora.

La funcionaria reconoció que ese tipo de demandas perjudican al Municipio, porque se tiene que solventar el pago de prestaciones, adeudos, contestación de juicios, aparte de las vueltas a Zacatecas, el pago de viáticos, entre otros gastos que generan estas demandas.

“El Municipio no cuenta con recursos económicos para otorgar el dinero que muchos de los ex empleados exigen o piden, porque en su momento fueron despedidos; sin embargo, la encomienda del presidente municipal es que se arregle todo lo que se tiene pendiente, porque es una irresponsabilidad que las administraciones pasadas no hayan hecho la parte que les correspondía”, dijo Orozco Robles.

Explicó que la mayoría de estas demandas son de ex empleados que exigen la restitución de su trabajo o el pago de sus salarios caídos, que se resuelven en juicios burocráticos.

La síndico pidió paciencia a la ciudadanía para arreglar este tipo problemática, ya que las administraciones pasadas no lo hicieron, no quisieron o no se les dio el recurso necesario; “no se pueden resolver todas las demandas en menos de un año que tiene la administración”, concluyó.