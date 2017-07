Este fin de semana, concretamente el domingo, de nueva cuenta el Nuevo Lienzo Charro de Guadalupe iba de tener actividad, después de que concluyera el Campeonato Estatal Charro, donde la Asociación de Charros José Manuel Ruiz de Palma Delgadita se alzara con el gallardete de este 2017.

Ahora, se habría de dar paso a la sexta etapa del Circuito Jerez y sus Tradiciones, que ha tenido como sede los lienzos Rafael Alcalde y Caballeros de Jerez, de la comunidad de Tetillas.

Ahora anuncian que este domingo no habrá de tener acción, ya que el clima no habrá de permitir que esta etapa se efectúe, ya que como es de todos conocido, el inmueble no cuenta con techumbre, por lo que habrá de posponerse hasta el domingo 9 de julio; de cualquier manera, el programa sigue igual, y en la primera competencia, anunciada a las 12 horas, estarán los Hermanos Ortega, La Loma de Jerez, de los hermanos Escamilla, y los anfitriones de Puente Verde, del senador Carlos Puente Salas.

Por la tarde, a las 16 horas, se habrán de presentar el equipo B de Charros de Jerez; Caballeros de Jerez, del Jefe Rodrigo Escobedo, y Charros Don Armando, del licenciado Miguel Cabral y el médico Chepe Ortega.

De continuar la lluvia, muy esperada por cierto, se habrá de cambiar de sede y posiblemente pueda celebrarse esta última etapa del Circuito Charro Jerez y sus Tradiciones en el Lienzo Charro Monumental Zacatecas.

Uno de los compromisos de Enrique Flores Mendoza, presidente municipal de Guadalupe, para con la charrería, es justamente techar el inmueble, pero si en el día de la inauguración dijo que al día siguiente mandaría construir las rampas para las personas con capacidades diferentes, qué se puede esperar de una obra mayor. Al tiempo…