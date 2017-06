Pensemos en una larga partida de ajedrez, una que se inició ya hace tiempo y que terminará a mediados del 2018, existen -que quede claro- sólo dos contendientes y no muchos como aparentemente observamos dentro de este peculiar concurso que terminara con un sólo triunfador. Tenemos que entender -para comprender bien las reglas del juego- que muchos de aquellos que se muestran como contendientes, tienen como único objetivo -no menor- el de confundirnos y hacernos retirar la mirada del tablero principal y de esos dos personajes que intentan ganar la partida y con ella tener el control de este país tan vapuleado por las fuerzas no tan invisibles del poder.

En uno de los extremos, nos podemos dar cuenta de que está un jugador experimentado en los juegos que todos juegan. Él, de alguna forma los representa a todos, me refiero a muchos, que son aquellos que no quieren perder sus privilegios, sus canonjías. Un equipo al que me atrevo a denominar como el establishment y que el contrincante denomina despectivamente como la mafia del poder. Este jugador con una camisa tricolor tiene perfectamente claro que representa los intereses de muchos pero por encima de ellos representa los intereses propios, por lo que tratara de ganar la partida a costa de lo que sea. Y, aunque hace apenas una semanas, la ventaja de su opositor pareciera importante, hoy por hoy ha realizado dos o tres movimientos sobre el tablero, y su contrincante ha fallado en dos o tres jugadas, lo que para los verdaderos expertos en estrategias de este complejo juego, podrían asegurar que ahora es el defensor del status quo, quien va ganando la partida.

Pero como dijera alguien, esto no se acaba hasta que se acaba, en esta partida tan influenciada por las elecciones del Estado de México hace ni siquiera un mes, se demostró que las trampas que realiza este peculiar jugador -sin que los jueces digan absolutamente nada- nos muestran que esas mismas trampas se mantendrán e incluso se amplificaran en la gran partida por realizar dentro de un año, y las ilusiones de aquellos que deseaban un cambio real en cuanto al campeón, es decir aquellos que anhelaban un nuevo campeón que cambie de una vez por todas esas reglas imperfectas del juego se ven, hoy por hoy ensombrecidas -sus esperanzas- por los caminos y las jugadas realizadas de uno y otro lado del tablero.

En uno de los lados, (como ya lo hemos comentado, el lado conservador -por llamarle de otra forma- es decir el lado que lucha por conservar los privilegios de un pequeño grupo de personajes que durante tanto tiempo han vivido de los recursos y privilegios de la sociedad ajedrecística dejando que los contendientes de oposición ganen pequeñas partidas para aparentar una competencia real) Se festejó enormemente el triunfo en la partida recientemente concluida, la del Estado de México y con este triunfo se sintieron más seguros de ganar la partida grande, la madre de todas las partidas, la del 2018.

El jugador de enfrente; un personaje también experimentado en estas lides, durante mucho tiempo contendiente central y aspirante a lograr el gran triunfo que le lleve a ganar el campeonato, en muchas ocasiones ha cometido jugadas erróneas que le han costado una y otra vez ganar el partido que prácticamente ya tenía en la bolsa. Y en esta contienda no podía ser la excepción, en la partida previa que recién comentamos, la del Estado de México y que jugó para su causa La Maestra Delfina, para bien muchas veces pero algunas para mal, estuvo coucheando sus jugadas y prácticamente fue él quien dirigió el juego, un juego que tal vez no le importaba tanto ganar, o cuando menos así lo demostró.

Hubo varios errores que resultaron en la derrota por todos vista, primero el no negociar con aquellos que intentaban a toda costa jugar de su lado, y con los cuales hubiera fácilmente logrado la victoria, y claro que todos sabemos que son estos jugadores no son necesariamente éticos ni cuentan con un prestigio moral adecuado, pero había que negociar e incluirlos para llegar al destino que hace casi dos décadas se ha forjado en su mente. No lo hizo, y sus contrincantes, -aquellos en el poder- sí negociaron y los pusieron a jugar de su lado, y cuando el opositor se dio cuenta de su error era demasiado tarde, sus últimas jugadas fueron igual o peor de desafortunadas, les exigió jugar de su lado o atenerse a las consecuencias, y las consecuencias fueron funestas para él y para su equipo ¿realmente tiene un equipo que sueña con ganar la grande?

Y así, en esta la última partida, sigue cometiendo los mismos errores, movimientos desafortunados como seguir insultando a aquellos a los que menciona como miembros de la Mafia del Poder, y así no se llega a ningún lado, él mismo se pone la soga en el cuello; otros de los movimientos en falso que ha realizado sobre el tablero son los que querer seguir solo y puro mientras que su contendiente suma y suma a su favor una y otra jugada que hace ver difícil un desenlace positivo para el opositor.

Lo que no ha entendido o parece no entender el contendiente al campeonato es que su contrincante no necesariamente tiene colores, porque tricolor o verde, amarillo o azul, defiende -y esto es lo que importa- los intereses de aquellos pocos que dominan prácticamente todo, y si quien dirige las piezas del campeón reinante es ahora tricolor, el día de mañana puede ser azul y amarillo si ello conviene al grupo al que ahora hacemos referencia. La coalición amplia propuesta por el equipo amarillo -que la oposición tendría que haber negociado para su causa- servirá a los intereses del establishment, de eso no tenemos duda, y si el jugador tricolor se muestra en la contienda final débil, fácilmente será substituido por el equipo amarillo y azul con los mismos objetivos y resultados del Gatopardo.

Que todo cambie para que todo siga igual.