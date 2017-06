El rey reza y reza

Un avance más del sublime, excelso, extraordinario libro sobre las aventuras del Rey y su corte. Proximament en les millors libreries (Per una Catalunya independent).

SEGUNDO ACTO (El Rey se baña con lejía para quitarse el saludo del Conde Malvado)

ESCENA II

Rey: Y tenía que darme abrazo el muy jijo… ¿Qué no sabe que es como si todos los demonios te maldijeran? Y quiere estar en el parlamento. Pobre güey… Bufón, traedme una toalla…

Bufón 1: (Refunfuñando: ¿Y yo porque le tengo que llevar la toalla? Méndigo holgazán ni para eso sirve. ¿Pues en que pensaban cuando lo designaron rey?) ¡Ya voy sublime majestad, sol entre los soles!

Rey: ¡Calla méndigo lambiscón! Si no fuera por tu bono de productividad, seguro estarías hablando mal de mí a mis espaldas. Todos ustedes son peor que los tacos de suadero, que venden afuera del Metro Balderas. ¡Ah pero les llegará su castigo! ¿Ya llegó la Contralora?

Bufón 1: Avisó que estaba en el banco depositando su bono excelencia. Pero ya no debe de tardar… ¡Ay, ay, ay! ¿Y ahora porque me pega? (Méndigo, como sabe que en derechos humanos no le hacen nada abusa).

Duque 1: Majestad, lista la agenda para hoy. Se la traigo para que le eche un lente y ver si su divinidad está de acuerdo.

Rey: Bufón, que me traigan el desayuno a la de ya. Amanecí con mucho apetito. Por favor que le agreguen un jugo de esos para los corajes. A ver Duquesito inútil, cambia la visita a la escuela “La Santa Cruz” a las 12, a esa hora la contralora debe de dar a conocer la lista de los ex funcionarios castigados por gandallas. Debemos darle vuelo a esa nota, fíltrala si es necesario.

Duque 1: Sus deseos son órdenes sublime. Oiga jefecito ¿le encargo una curul? No sea mala onda.

Rey: Uta madre, para eso tenemos que tener un parlamento de 800 lugares, para meterlos a todos los que traen ganas. ¿Por qué eres tan avorazado? ¿Qué jabón te patrocina? Haz méritos como yo.

Duque 1: (saliendo de Palacio) Arrieros somos, ya vendrá la mía y entonces verás.

Condesa de la Contraloría: Excelencia, ya tengo la lista de los que no se pusieron listos, los castigos serán severos, el pueblo os aplaudirá y venerará como yo.

Rey: Avisen al verdugo. Habrá ríos de tinta. Preparen la plaza pública para exhibir a esos bribones de siete suelas. Soy genial y fantástico.

Bufón 2: Jefito ya déjese de tanto pancho y apúrele, que la prole ya lo espera para la procesión y los veinte rosarios. Recuerde: “Rezar y rezar, orar y orar, que el calor se va a acabar”. Y para que vea el optimismo de esta corte, ya pusieron lanchas en toda la ciudad por los chaparrones que vendrán después de tanto rezo. Por cierto, dice el de Protección Servil que tiene listas unas pipas para echar agua desde las azoteas del palacio, por si no cae ni gota.

Rey: Verdugo, llévate a este Bufón y que le den veinte cintarazos por mamón.

¡REZAR O NO REZAR, AHÍ EL DILEMA!

¡LA REVERSA TAMBIÉN ES CAMBIO!