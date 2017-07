Zacatecas.- Decía el maestro César Rincón que en la vida y en el toreo debes caminar siempre con tres conceptos básicos: “riesgo, originalidad y disciplina”.

Encontrar en estos días jóvenes dispuestos a asumir los riegos en busca de ser alguien diferente, con los requerimientos de abandonar todo para cristalizar sus sueños, no es nada fácil.

Hace más de una década, en el ambiente taurino comenzó a sonar el nombre de un niño con aspiraciones de convertirse en torero: Mariano Sescosse.

Sonaba fácil el camino por su legado ganadero, pero aún así nadie podía tener la certeza de hasta cuándo o hasta dónde llegaría.

Día con día fue demostrando su compromiso y sobre todo sus ganas de sobresalir, siendo él mismo, dejando de lado la “cómoda posición” que muchos querían buscarle, pero que en realidad nunca ha existido en él.

Frente al toro fue un niño y ahora es un joven dispuesto a todo, a quien le sigue costando trabajo ganarse un lugar, pero mantiene la constancia, y eso siempre marcará la diferencia.

Ha pasado una década, pero conserva vigente su sencillez, carisma, buen trato, con don de gente, del que se hereda y se lleva en el alma.

Tenía apenas 14 años cuando fue a probar suerte en su formación a España, allá era uno más, forjándose en la exigencia de la Escuela de Tauromaquia de Madrid, donde consiguió mostrar sus avances y sumar festivales en los que el triunfo iba de la mano.

Sin prisa afrontó también en México su etapa como becerrista y el principio de su carrera novilleril, una carta fuerte llevaba ya su nombre, y así comenzaron a llegar las oportunidades de luces.

Cuando su temporada cobraba fuerza, Mariano sufrió una grave lesión al fracturarse la segunda vertebra el 8 de octubre en la plaza de toros Arroyo, en la Ciudad de México, cuando participaba en la final de Descubriendo un Torero.

Pasaron varios meses para que la vertebra pudiera soldar y así dar paso a una extenuante y dolorosa rehabilitación física.

Han pasado ya ocho meses y Sescosse ha comprobado que la vida y el tiempo nunca dejarán de sorprendernos, pues ya pudo estar en el campo bravo, y visualiza cada vez más cerca su regreso a los ruedos.

“Fueron momentos muy duros, pero Dios me dio una segunda oportunidad y me concedió el privilegio de poder seguir en lo que más me gusta, que son los toros. Profesionalmente, este tiempo me sirvió para ver todos los videos de mi temporada anterior, entendí y aprendí de los errores y defectos. Con más tranquilidad pude hacer una valoración y aceptar que puedo corregir muchas cosas, fue un buen aprendizaje. Y bueno, como persona valorar más a tu familia, amigos, y sobre todo la salud, no hay mejor regalo. Además, reconocí la importancia de exigirte en tu profesión, hay días que vas al campo o entrenas tanto que llegas a quejarte porque te saturas, pero hoy día lo disfruto más que nuca; no puedo verme en otra cosa que no sea torear”, compartió en entrevista para NTR.

La lejanía de los ruedos forjó una cercanía de Mariano con la afición, que desde el momento de su lesión le ha manifestado su incondicional apoyo, lo que sin duda se convirtió en un aliciente para el novillero, que se encuentra motivado e ilusionado por tener pronto la posibilidad de vestir una vez más el terno de luces y dar continuidad a su prometedora carrera novilleril, en la que se contempla su aparición en las principales plazas de nuestro país.

“Piensas que el no torear puede hacer que se olviden de ti, pero fue impresionante el cariño de la afición a través de las redes sociales, se siguen acordando de mí y están pendientes de mi evolución y también de cuándo regresaré a los ruedos. Todo ello se convierte en una motivación; puse mayor entrega y esfuerzo a mi rehabilitación y eso hace que la ilusión esté a tope, cada tarde recordaré que hay personas que creen en mí. Hubo momentos difíciles, complicados en los que recuerdas que el toreo tiene dureza, pero también grandeza, y es por los momentos de gloria por lo que vale la pena pasar todo”, expresó.

Mariano ya visitó el campo bravo, teniendo la fortuna de hacer labores de tienta en la ganadería Valle de Gracia, de la familia Lomelín, además de visitar otras casas ganaderas como Medina Ibarra, Sergio Rojas y Manolo Espinosa.

Este fin de semana estará en San Mateo y Santa Fe del Campo, teniendo también la invitación de ganaderos zacatecanos como Javier Borrego (Santa Bárbara), Javier Suárez del Real (Suárez del Real), José Miguel Llaguno (José Julián Llaguno) y Manuel Sescosse (Boquilla del Carmen), para así continuar su fuerte preparación.

“Gracias a todos los ganaderos que han creído en mí y me han dado la confianza de estar en sus fincas. Esta temporada será más corta porque empezaré más tarde, pero actuaré en las plazas de primera siempre y cuando todo vaya evolucionando bien en cuanto a la lesión, en tanto yo me siento con toda la confianza; esperemos que el tiempo nos diga cuando será el momento”, concluyó Mariano, quien compagina su vida de torero con el inicio de su carrera universitaria; en ambas, seguramente saldrá victorioso, porque nos da la esperanza de que aún existen jóvenes con pasión desbordada por cumplir las metas trazadas. La recompensa llegará…