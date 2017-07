ZACATECAS. El diputado local por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Omar Carrera Pérez, descartó tratar temas relacionados con la política zacatecana en la comida a la que asistió con actores de otros institutos políticos.

“No hubo algún pronunciamiento a algún grupo político; fue totalmente ajeno a la política”, aseguró el legislador. Asimismo, negó la posibilidad de unirse a otros partidos, así como que se esté formando un grupo en el interior de Morena.

Aclaró también una fotografía en la que se le observa en compañía de actores como Pedro de León Mojarro, ex militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“Asistí a una reunión circunstancial, a una comida. A mí me invitó Cuauhtémoc Calderón; yo no sabía quién iba a estar en esa reunión”, se excusó el diputado.

De igual manera, puntualizó que dentro de la comida con distintos actores políticos de la entidad no se trataron temas referentes a la política zacatecana ni su camino al proceso electoral 2018.

“El tema que tocamos fue cómo veían la situación del estado en general, y que urgía el reunirnos y estar todos a manera de poder establecer o formular propuestas o puntos de vista con los diferentes partidos”, informó.

“Yo fui representante de mis principios y al proyecto que encabeza Andrés Manuel López Obrador, a través de lo que es Morena. El tema de fondo es que no estoy apoyando a ninguna corriente. No apoyo a otro partido que no sea Morena, y quiero dejar claro que fue una reunión en donde no sabía quién iba a estar ahí presente”, recalcó.

Carrera Pérez, durante la rueda de prensa, puntualizó que no realiza labores para algún otro instituto político en la entidad y sostuvo que no estaría dispuesto a dejar al movimiento que pertenece. “En Morena cabemos todos, excepto los que han hecho algo detestable a la patria”.

Aseguró que no se arrepiente de haber asistido a dicho encuentro y negó ir en representación de Saúl Monreal Ávila.

“Mi trabajo y mi lealtad y todo lo que yo he buscado construir es a través de Morena y así permanecerá”, aseveró.