ZACATECAS. El líder del pretendido Sindicato Independiente de Trabajadores del Estado de Zacatecas (SITEZ), Alejandro Rivera Nieto, informó que se otorgaron por escrito alrededor de 53 bases por parte del gobierno del estado.

Dio a conocer que la autorización fue firmada por el titular de la Secretaría de Administración (Sad), Jorge Luis Pedroza Ochoa, quien reconoció que la entrega de las bases laborales será un beneficio para los trabajadores, pues se les otorgarán prestaciones extraordinarias.

De igual manera, el líder sindical aseguró que entregarán un recurso legal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para que la parte patronal pague lo que se debe a la institución, desde la entrada de los trabajadores hasta que obtuvieron su base.

“Vemos que van a ser entre 15 y 20 millones de pesos los que se van a recuperar porque son 53 trabajadores; son ocho años que les dejaron de dar esta prestación”, detalló.

Rivera Nieto dio a conocer que el proceso que realizaron los trabajadores tuvo un tiempo de desahogo de un año y medio: “No cedían para que se dieran estos nombramientos porque los vamos a incomodar muchísimo; porque mucha más gente se va a mover en Zacatecas”.

Detalló que existe un movimiento de trabajadores, con alrededor de 480 personas, que ya se encuentra en trámite de realizar lo necesario para que se les pueda entregar una base laboral en distintos municipios del estado, tales como Zacatecas, Guadalupe y Nochistlán.

“Casualmente en Nochistlán no les han dado seguridad social; en ese sentido, no podemos minimizar la calidad de seguridad social porque depende de muchas cosas. Yo le hago de nueva cuenta un llamado al presidente de Nochistlán porque se dice ser un presidente de izquierda y sus acciones no concuerdan con su ideología”, aseveró.