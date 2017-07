Fresnillo.- Los jóvenes de la comunidad de El Salto comienzan a consumir drogas desde los 13 años, informó María Mayela Bonilla Meza, presidenta de Participación Social de la localidad, por lo que consideró que el asentamiento es uno de los más afectados en cuestión de los altos índices de violencia que se registran en Fresnillo.

La fresnillense dio a conocer que se han presentado casos donde los jóvenes golpean a sus padres o los roban para poder conseguir dinero y drogas.

A pesar de que han hecho el llamado a las autoridades, Bonilla Meza comentó que “éstas nunca acuden, “ni siquiera a hacer los rondines de vigilancia que les corresponde realizar”.

Precisó que a las afueras del bachillerato de la comunidad, justo a la hora de salida, han detectado a personas quienes venden droga a los jóvenes; sin embargo, agregó que nadie ha hecho nada por miedo a represalias en su contra.

Consideró muy lamentable que haya niños quienes empiezan a ingerir este tipo de estupefacientes desde la secundaria, pues dijo que muchos dejan de estudiar para obtener dinero y acceso a estos alucinógenos.

“Hemos pedido ayuda a las autoridades y sólo nos dicen que van a venir, pero no vienen. Los padres de familia estamos cansados y preocupados, queremos soluciones y que el gobierno nos cumpla”, externó Bonilla Meza.

Sobre el tema del alcohol en El Salto, la presidenta de participación social afirmó que es un descontrol total ya que nadie regula la venta a los menores de edad, por lo que argumentó que los jóvenes de esa comunidad son más violentos cuando mezclan licor y drogas, lo cual es cada vez más frecuente y en mayor magnitud.

“He acudido con el comisario para que me ayude y lo único que me responde cada que lo visito es que él no puede hacer nada y que hay que evitar meterse en problemas con la gente de la delincuencia organizada”, refirió Mayela Bonilla.

Por lo anterior lamentó que las autoridades no hagan algo al respecto e hizo el llamado a quien corresponda a que, por lo menos, haya rondines de vigilancia durante la hora en que los jóvenes salen de las escuelas, esto con el objetivo de combatir la venta de los estupefacientes.