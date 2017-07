Legislatura patito reloaded

Mis distinguidos cuadernos, no es por nada pero esta columna ha tratado temas que meses después se vuelven virales. Recordarán que tratamos el tema del espionaje a través de diversos dispositivos, utilizado por gobernantes mexicanos. El tema de la crisis del agua y bla, bla, bla. Es decir, hemos tratado temas de actualidad con la seriedad que se requiere. Así mismo, hemos hablado de la crisis institucional del gobierno estatal, con funcionarios chafas y no se diga de algunos órganos autónomos.

También hemos hablado de la Legislatura estatal. De algunos de sus integrantes (como de la diputada “Rosa Salvaje”) y del trabajo malito que están desempeñando. Vean si no, cuando esperábamos una Legislatura de altura, nos encontramos con diputados de un nivel verdaderamente terrible (con ese analfabetismo funcional que les caracteriza). Son y siguen siendo el pequeño tapete de felpa del góber.

Resulta que para estos “diputados” no es importante ni necesaria, una legislación para reconocer el derecho de las personas a regular su situación jurídica independientemente de su preferencia sexual. Nel, no importa; ya hasta le hacen caravana y homenajes al juez Pedroza por negarse a darles la bendición a varones o mujeres que quieren contraer nupcias. Los reaccionarios al poder. Y los argumentos son de risa loca: “Ay sí, es que el matrimonio es una sola mujer con un sólo hombre”, “Ay no, casar a un hombre con otro hombre es contra-natura”.

Chale, chale. No mameyes que son melones. ¿Y nuestros legisladores que hacen al respecto? Sí, lo sé, hacerse que la virgen les habla, prestos a cobrar las herramientas legislativas, porque dudo que tengan los conocimientos filosóficos, científicos, técnicos, como para discutir sobre este u otros temas. Algún diputado se salva, pero su cuerpo legislativo huele a podrido. Bueno, ni las mujeres diputadas de preferencia sexual diferente han dicho “esta boca es mía”. Qué patético.

Habríamos de discutir seriamente si la falta de dicha legislación, no es violatoria de los derechos humanos de la comunidad LGBT. Pero eso parece que a nuestros legisladores les vale puritita madre, son puro rollo y nada de acción. Siguen siendo unos diputados persignados, que tienen temor a la iglesia y sus santos varones. ¿Cuándo tendremos diputados progresistas? Al parecer, estamos a años luz de tener una legislación moderna.

Mientras, me sigo riendo del “discurso” de quienes se oponen a las uniones de personas del mismo sexo; de quienes dividen al ser humano en “CON ÚTERO, SIN ÚTERO”, de quienes acuñan frases como “relaciones anti naturales”, como si de verdad a la naturaleza le importara que Juan y José se amen y vivan juntos. Las mentes más enanas del país y del estado (que defienden al Padre Maciel pero insultan a los homosexuales o lesbianas), no han dejado avanzar nuestra legislación ni nuestra cultura de la tolerancia y el respeto.

Esta legislatura patito, debe de dejarse de tonterías y hacer historia; debe legislar para los zacatecanos y no para sus partidos o para satisfacer los intereses del gobierno en turno. Debe legislar sin pensar en la reelección. Debe de hacer su chamba de una manera responsable y puntual. Pero al momento en que estamos, parece que pasará a la historia como una legislatura patito.

Ni pex, diputados (como siempre) improvisados sin el mínimo conocimiento de la función legislativa, más preocupados en llevar láminas, bolos, cemento, a la prole, que en cumplir con sus obligaciones constitucionales. Por lo pronto muchas leyes quedan en el tintero, sin posibilidad de ser discutidas, principalmente por ignorancia de los “diputables”. Así vivimos los zacatecanos: sin agua, sin servicios públicos de calidad, sin empleo, sin seguridad. ¡Ah pero con unos diputados de tercera, que podríamos vomitar en cualquier plaza pública! ¡TOMA TUS HERRAMIENTAS LEGISLATIVAS!