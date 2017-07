OJOCALIENTE. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje notificó a la presidencia municipal la resolución de seis de los 69 laudos laborales, los cuales ascienden a un millón 700 mil pesos y que el ayuntamiento está obligado a pagar.

El presidente municipal Humberto Rincón García dijo que estos laudos corresponden a la administración anterior, encabezada por Iván Husain Vitar Soto, “pero los asumo con toda responsabilidad porque así lo exige la población y no quiero omitirlo, ya que no son uno si no varios conflictos los que nos siguen pesando”.

Estos saqueos, aseguró el alcalde, fueron planeados por ex presidentes municipales y directores de algunas otras áreas para perjudicar la administración, y, aseguró, está plenamente comprobado.

Dichos laudos pertenecen a los departamentos de Comunicación Social, Protección Civil Municipal (PC) y otras áreas.

Otro conflicto que enfrenta Rincón Gómez con personal de ayuntamiento, es la posible integración de 55 trabajadores al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios y Organismo Paraestatales (Sutsemop) de manera ilegal.

Refirió que estas personas ya han intentado ser agremiados, pero han sido rechazados por presentar documentación apócrifa.

Advirtió que de ser aceptados en el Sutsemop, sería aún más complicado pagar las prestaciones o cumplir con los convenios propuestos por el sindicato.

Aunque se dijo respetuoso de los convenios logrados por el organismo sindical, pidió no hacerlos de manera inconsciente, porque perjudican el pago del resto de los trabajadores, y los ayuntamientos no son autosuficientes para pagarlos.

“Respeto los logros sindicales, pero si no hay con qué pagarles, nosotros la acabamos pagando, por eso les pido que revisen su conciencia para levantar la mano”, dijo en referencia a sus peticiones de mejoras laborales.

Informó que de manera quincenal, el ayuntamiento destinan un millón 600 mil pesos al pago de nómina.

Por otra parte, Humberto Rincón abundó sobre los conflictos que han ocasionado los ex alcaldes de este municipio, pues, aseguró, utilizan a trabajadores como catapulta política.

Citó el caso de Héctor Bernal, de quien el propio ayuntamiento ya fue notificado por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) sobre el proceso que se lleva en contra de éste por administración fraudulenta y peculado, afirmó Rincón.