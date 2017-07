ZACATECAS. El coordinador de la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la LXII (62) Legislatura, Luis Medina Lizalde, aseguró que aunque existe una ruta procesal en cuanto a las observaciones de las cuentas públicas de Miguel Alonso Reyes. “Existe mucho por mejorar en cuestión de normas porque Zacatecas está muy mal administrado”, dijo.

Medina Lizalde refirió que el actual gobierno, encabezado por Alejandro Tello Cristerna, se ha quedado varado en el discurso para realizar acciones en contra de los funcionarios o ex funcionarios observados por la Auditoria Superior de la Federación (ASF).

“Zacatecas sí necesita enfrentar el tema de la corrupción con más voluntad política que la que se observa; yo veo que el gobierno sólo trae discurso en contra de la corrupción, pero no lo veo dando pasos prácticos”, subrayó.

Dijo que la sociedad zacatecana debe reclamar voluntad política no solo para combatir la corrupción que ya se produjo en otras administraciones, sino también para prevenir.

“Yo no veo nada consistente; estamos en espera de las acciones, en el plan de la aplicación de la ley, pero no veo su voluntad. Todavía no se nota que están trabajando en contra de la corrupción”.

Puntualizó que las observaciones que fueron realizadas en la administración de Alonso Reyes, “es la confirmación que cuando menos para la comprobación del ejercicio del gasto se operó con muchas deficiencias”, aseveró.

El tiempo establecido en la normatividad actual para comenzar con los debidos procesos es de tres años, lo cual, dijo el diputado, da paso a que se dieran prácticas de impunidad.

“En ese sentido es una buena noticia la Ley General de Fiscalización, mediante la entrada del SNA (Sistema Nacional Anticorrupción); tendrá leyes generales aplicables a los tres poderes de gobierno, pero los zacatecanos deben revisar muy bien cómo se administra. La impunidad está arraigada”.

Detalló que, con las reformas por la entrada del Sistema Nacional Anticorrupción, es de hasta siete años el plazo para realizar un proceso de esa índole y que, en ese lapso, si se encuentran pruebas o evidencias, se podrá iniciar el proceso resarcitorio, o en su caso un proceso penal.