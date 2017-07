ZACATECAS. Este martes se inauguró el Taller de Capacitación del Programa Construye T para mejorar la labor docente, evento en el que se informó que ya existen 142 instituciones incorporadas al programa.

El delegado en Zacatecas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Ramón Navarro Munguía, fue quien encabezó la inauguración del taller, cuyo objetivo es la formación de habilidades socioemocionales en los jóvenes mexicanos.

“Antes no se contaba con programas que se enfrentaran a los nuevos entornos sociales, es por eso que se tiene la preocupación para ver cómo esos entornos se pueden modificar”, dijo Navarro Munguía.

“Ya no tenemos entornos seguros donde le podríamos dar a nuestros hijos la confianza de que salieran. Hoy vivimos cosas distintas, ya que hoy tenemos afuera de las escuelas a personas acechando a nuestros jóvenes”, detalló.

De igual manera, reconoció que muchas de las veces no se tiene la certeza de que un docente pueda afrontarlo; sin embargo, por medio de la capacitación, se pondrá en marcha la mejora de las habilidades, tanto de los maestros como los jóvenes, a la hora de enfrentarse a ese tipo de situaciones de la vida cotidiana.

“Tenemos maestros que no han sido preparados para afrontar estas circunstancias y no nos dan resultados positivos. Tenemos alumnos con problemas dentro de sus hogares que llegan a las escuelas, y nosotros tenemos maestros que no tienen alternativas para que los jóvenes se sumen al trabajo escolar”, lamentó.

De igual manera, reconoció la importancia de la Federación en la implementación de los programas para que los jóvenes tengan un desarrollo pleno de sus capacidades dentro de las aulas.