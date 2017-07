Por si no fuera suficiente, al acoso que sufren los periodistas y activistas por parte de la delincuencia, ahora también hay que añadirle el presunto espionaje de que son víctimas por parte del gobierno federal. Desde el inicio de su Presidencia, Enrique Peña Nieto se ha topado con escándalos de diversa índole que le han hecho perder popularidad y confianza, dicha situación invita a cuestionar el liderazgo, objetivos e intenciones de quienes integran la actual administración.

La práctica del espionaje es un asunto digno de considerar pues de acuerdo con la investigación realizada por The New York Times, desde 2011 se han erogado aproximadamente 80 millones de dólares en software de espionaje, por parte de la empresa NSO group, de origen israelí. Además, cabe resaltar que este programa ha sido utilizado por diferentes agencias. Según el diario El País, al menos tres agencias gubernamentales entre las que se encuentra la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Procuraduría General de la República (PGR) y el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen), han dejado indicios de haber comerciado con NSO group. El programa en cuestión lleva el nombre de Pegasus que se utiliza para infiltrar teléfonos y otros aparatos con el fin de vigilar llamadas, mensajes, correos electrónicos y cualquier tipo de información que tenga el dispositivo. De acuerdo con el fabricante, este software es vendido exclusivamente a gobiernos bajo la condición que se use para el combate de terroristas, grupos criminales y cárteles de la droga, los cuales se volvieron una amenaza constante desde hace mucho tiempo.

No obstante entre los blancos de espionaje se encuentran, Juan Pardinas, Director del Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco), quien ayudó a redactar la Ley 3 de 3; la periodista Carmen Aristegui, cuyo equipo llevó a cabo la investigación de la “Casa Blanca”, que desató escándalo para el presidente por un presunto conflicto de intereses, y algunos abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, quienes llevan la defensa de las familias de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, entre otros. Con relación a las acusaciones, Enrique Peña Nieto ha negado cualquier involucramiento del gobierno en estas acciones y en sus declaraciones, puntualizó que no tiene incentivos para ejercer acciones de este tipo contra la libertad de expresión. Además, dijo que deben revisar las denuncias de los periodistas para deslindar responsabilidades pues según el Mandatario el señalamiento hacia la Presidencia y el Gobierno es inadmisible; empero, esto ocurrió luego de que diera a entender que la ley se aplicaría en los espiados y no en los espías.

Cierto es que el contexto no favorece a las declaraciones oficiales, pues el activísimo y el periodismo son actividades de alto riesgo en el país, por ejemplo, el año pasado se asesinaron más periodistas que en cualquier otro de este siglo y en 2017 la cifra podría superarse, asimismo, el gobierno ha sido criticado por su incapacidad para esclarecer estos crímenes y garantizar los derechos humanos. A lo anterior hay que añadir el sesgo evidente en el uso de Pegasus, pues se está empelando software de alta tecnología que se supone se vende exclusivamente a gobiernos, para vigilar e intimidar a quienes de la sociedad civil han sido los más críticos del gobierno.

Aun a falta pruebas definitivas, la realidad es que Peña Nieto es el mando mayor de un amplio aparato policiaco que se supone debería de garantizarles seguridad a los ciudadanos. De comprobarse las acusaciones, el resultado sería decepcionante y catastrófico, pues se respondería a la pregunta: a quiénes considera enemigos el Estado y eso fragmentaría más nuestra ya frágil democracia.

