ZACATECAS. Miguel Ángel Díaz Acuña, director del Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Sur, informó que la semana pasada el coordinador nacional de tecnológicos descentralizados Manuel Chávez Sáenz se reunió con el titular de la Sefin y la Seduzac, para regular el tema del presupuesto que se le asigna a la institución educativa.

Expuso que el secretario Jorge Miranda Castro y la secretaria Gema Mercado Sánchez, firmaron un acuerdo para que se pudiera retribuir al tecnológico recurso que haciende a los 8 millones 300 mil pesos.

Dentro del acuerdo se estipulo que el 50 por ciento del monto total se debe pagar a mensualidad y el restante se pagará en diciembre del presente año.

El director del instituto tecnológico dio a conocer que durante la visita del coordinador nacional con los funcionarios advirtió que si el gobierno del estado no cumple con el acuerdo, la federación retirará el recurso que le otorga al tecnológico.

“Fue muy claro el director general, en dado caso de que el estado no cumpla con el compromiso la federación dejará de aportar, este sería definitivamente el peor de los casos, si la federación no cumple no tendríamos manera de operar”, lamentó.

Recordó que el dinero que no ha entregado el gobierno que encabeza Alejandro Tello Cristerna afecta principalmente en la contratación de personal, para realizar investigación.

“Estamos cubriendo al 100 por ciento la demanda de clases, el problema es que se nos exige que aportemos en vinculación e investigación, en temas de asesorías y al no tener suficientes docentes estamos incumpliendo en esos temas no tenemos capacidad”, aseveró.

De igual manera recordó que cuentan con una matrícula de mil alumnos, y que en caso de que el gobierno no cumpla con lo establecido los alumnos se encontrarían en una situación complicada, por lo que se posiciono de manera positiva al acuerdo que llegaron tanto la federación como el gobierno estatal.