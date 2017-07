ZACATECAS. La directora general de la Unidad Académica Preparatoria de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Mirna del Rocío Garza Ramírez, dio a conocer que está por concretarse un proyecto para que cuatro de 13 planteles en comunidades se incorporen a un corredor en la capital zacatecana.

Expuso que los planteles en posición de cambiar de sede en la capital, serían los de Tacoaleche, Villa de Cos, Valparaíso y Nieves, y se buscarían las condiciones el próximo año.

Sostuvo que se tomó la decisión de crear un corredor de preparatorias, ya que en los municipios no se tiene suficiente demanda para tener los planteles abiertos, y además la preferencia de los alumnos se concentra en pertenecer a instituciones como el Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas (Cobaez).

Hasta el momento, la Rectoría considera eliminar los planteles 11, de la comunidad Tacoaleche, en Guadalupe; 8, de Villa de Cos; 13, de Valparaíso, y 9, de Francisco R. Murguía.

Garza Ramírez explicó que la intención es concentrar a estudiantes y docentes de dichas localidades en unidades de la capital y Guadalupe; sin embargo, reconoció que las prepas 1, 2 y 4, ubicadas en esta zona, no tienen la capacidad para recibirlos.

Ante esta situación, el plan considera crear un corredor de preparatorias, aunque este parte del proyecto no está en firme.

Por el momento, la opción es rehabilitar las instalaciones en las que se albergaba la unidad de biología experimental, en Guadalupe, y ahí reubicar al alumnado de las escuelas que cierren.

“Lo que pasa es que no hay gente. En Villa de Cos tenemos un campus extraordinariamente equipado. Es lamentable que la comunidad no se convenza de la opción de la Universidad. Ya no hay alumnos, inclusive han estado cerrando secundarias”, argumentó la directora de la UAP.

Añadió que la oferta de la UAZ resulta poco atractiva en los municipios donde, para el nivel medio, compite con instituciones como el Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas (Cobaez), que tiene mayor preferencia.

Por otra parte, aclaró que no existirían ni despidos ni contratación de más personal docente y que, en cambio, esto beneficiaría a los maestros que residen en la capital. “Ellos sólo se regresarían para reencontrarse con su trabajo; no se les estaría sacrificando”, puntualizó.

En contraste, aceptó que con los cierres de las prepas en municipios es probable que disminuya la matrícula.

A la fecha, dijo, los responsables de los programas se encuentran en la tarea de promocionar esta opción entre maestros y estudiantes.