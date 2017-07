ZACATECAS. Este miércoles el gobernador del estado Alejandro Tello Cristerna y el subsecretario de Desarrollo de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) a nivel federal, Eviel Pérez Magaña, entregaron el domo de la estancia infantil del Frente Popular de Lucha por Zacatecas (FPLZ) en la colonia Lomas Bizantinas de la entidad.

El mandatario reconoció las gestiones del líder del FPLZ, José Narro Céspedes, de quien dijo “sabemos que tenemos diferencias pero nos une Zacatecas”.

En su discurso Tello Cristerna se comprometió a continuar trabajando en la gestión de recursos u propuso lograr la gestión de 40 millones de pesos en el que participen los 58 municipios, la comunidad de migrantes zacatecanos en Estados Unidos, la federación y el gobierno del estado pongan 10 millones cada uno para el fortalecimiento de acciones de inclusión de personas con discapacidad.

“Hace una semana mi esposa, la doctora Cristina, fue a Chicago y estableció una idea, que me pareció, y se la reconozco, no me jacto de hacer cosas que yo no hago, nació de ella. Aquí hay un voluntariado en Zacatecas donde consiguen dinero con las empresas para ayudar a las personas con discapacidad, niños huérfanos, niños con cáncer, equis… ella (Cristina Rodríguez) estableció un voluntariado en los Estados Unidos” dijo

Continuó, “y esto es, nuestros exitosos hermanos migrantes, o dejen si son muy exitosos o no, pero siempre su corazón está en Zacatecas, apoyan para adoptar un viejito, para doptar un niño, adoptar una madre jefa de familia peso a peso”

Tello Cristerna propuso a Eviel Pérez “que en Zacatecas hagamos el plan piloto más agresivo de este país, en donde los migrantes pidan un peso, el municipio ponga otro peso, el estado pone otro peso, y ustedes (federación) pone otro peso, pero ahí te va la propuesta, yo pongo 10 millones de pesos, hagamos 40 millones de pesos para atender a las cuidadoras, a los niños con discapacidad y hagamos reglas de operación apolíticas”