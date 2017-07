Entre los derechos humanos de la infancia y las reglas que se establecen para ordenar su desarrollo psicosocial hay una línea muy delgada que constantemente se confunde, lo que lamentablemente puede generar un daño difícil de reparar.

Últimamente nos hemos dado cuenta de cómo se han incrementado las denuncias por violaciones a derechos humanos de los niños en las escuelas, ya sea por parte de los maestros o los directivos, de la misma manera, los organismos de derechos humanos se han encargado de hacer ver a los maestros como los grandes responsables de dichas violaciones, sin embargo, nos preguntamos, hasta que punto es verdaderamente responsabilidad de los profesores o es que esa delgada línea entre el orden y el derecho se esta rebasando.

En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que los derechos de los niños deben ser protegidos por los padres, la familia y el Estado, en ese orden; en segundo lugar, no podemos dejar toda la carga de responsabilidad de la educación de los menores en el Estado, en particular en el sector educativo, ya que muchos hábitos, principios y valores se deben formar en la familia y en la sociedad; en tercer lugar, la reforma educativa plantea la mayor participación de los padres en el proceso enseñanza-aprendizaje, por lo que no todo lo que pasa en el centro educativo es, necesariamente, responsabilidad directa del docente; en cuarto lugar, no por que no estemos de acuerdo con las reglas o las sanciones estamos en presencia de una violación a derechos humanos.

Sobre este último punto es necesario hacer algunas precisiones, puesto que es ahí donde radica la diferencia entre interponer una queja a derechos humanos o tomar las medidas necesarias en el hogar para disciplinar de manera adecuada a nuestros hijos sin comprometer su desarrollo psico-social.

Muchos docentes se han visto en la necesidad de flexibilizar el proceso de enseñanza aprendizaje forzados por los organismos de derechos humanos que han hecho recomendaciones basándose infundadamente en el dicho de una madre o padre de familia sin que medie una investigación objetiva sobre el asunto. Desafortunadamente, esas recomendaciones, en muchos de los casos no son directamente atribuibles al profesor, sino que son consecuencia de malas interpretaciones sobre lo que son los derechos de los niños o inclusive problemas entre adultos que muchas de las veces utilizan al menor como un objeto y no como el sujeto de derechos que es.

En algunos de los casos los padres de familia utilizan a sus hijos para acusar a los maestros de violentar a sus hijos, cuando los docentes lo único que hacen es evidenciar los errores de los propios padres de familia al poner límites a sus hijos en su conducta, en otras de las ocasiones, las propias autoridades educativas utilizan a los padres de familia y a los menores para, atreves de los mecanismos de derechos humanos presionar a los profesores para que cambien su centro de trabajo o beneficiar a otras personas.

Con esto no quiero decir que todos los padres de familia sean culpables o todos los maestros sean inocentes, simplemente que en un tema tan delicado como lo son los derechos humanos de los menores, tanto las autoridades, como los profesores, como la sociedad y la familia, en particular los padres de los niños, deben tomarse más en serio el rol que desempeñan como formadores de las futuras generaciones y reconocer que no todas las reglas por ser estrictas constituyen una violación a los derechos humanos de la infancia.