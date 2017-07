ZACATECAS. La presidente municipal de Zacatecas, Judit Guerrero López, opinó que el tema de la reubicación del Rastro Municipal es meramente político.

“Siento que a alguien se le adelantaron los tiempos políticos, parece ser que a una regidora se le adelantaron las campañas y comenzó una batalla que no tiene razón de ser”, detalló en referencia a Guadalupe Medina Padilla.

Aseguró que ha entablado mesas de diálogo y trabajo con los inconformes y este miércoles se resolverá el asunto. “Es un rastro en donde sólo se matan 12 cabezas diarias que ya quedó en la mancha urbana, no garantiza en ocasiones los temas de sanidad”, dijo.

Las alternativas que plantea el ayuntamiento es que los productores puedan sacrificar a los animales en el rastro TIF de Fresnillo, el cual detalló la alcaldesa, es un rastro certificado y genera mejor consumo para la ciudadanía.

Guerrero López aceptó que “pudiera ser que incluso que no se cambie, pues no lo cambiamos y ya, les estamos planteando alternativas para ir modernizando para que la población tenga acceso a carne de mayor calidad, más económica, para optimizar espacio en servicio”.

Dio a conocer que de concretarse el cambio de rastro, se convertiría en un estacionamiento; sin embargo, de ser que no se llegue a un acuerdo con los productores, se regresaría el recurso que ya se tiene destinado a la construcción.

“Pero si en un momento tal y quien los encabeza políticamente diga que no a alguna de las alternativas, entonces no radicalizare una posición. Estoy en el ánimo de construir condiciones adecuadas, pero no es una decisión tomada”, reiteró.

Recordó que “matar en el rastro de Fresnillo es más barato, hay incentivos de Secampo con el traslado de producto, no tendría por qué encarecer la carne, sino que sería carne certificada y con el mismo precio”.