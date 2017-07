Toma tu cultura cívica

Fuimos invitados la semana pasada, a participar en la “Mesa Inicial para el Reconocimiento del Déficit Democrático”, dentro de los llamados Diálogos por una Cultura Cívica, que realiza en Instituto Nacional Electoral (INE) con el acompañamiento del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ).

Esencialmente se trata de reunir a una variada lista de ciudadanos (servidores públicos, activistas de organizaciones no gubernamentales, académicos, empresarios, militantes de partidos, jóvenes, etc.), con la finalidad de debatir sobre cuáles son los factores que frenan el desarrollo de una cultura participativa. Sin lugar a dudas se trata de un ejercicio interesante, que (por lo menos) llega a nuestro país con unos 20 años de atraso.

La primera y última reforma político-electoral, donde participó la ciudadanía fue en 1996. A partir de entonces las siguientes reformas coyunturales, para fortalecer las burocracias partidarias, han buscado a toda costa eliminar la odiosa participación de la prole. Venga de donde venga. Y miren que los aplausos de las últimas reformas electorales, son obra de los patiños que han alcanzado el sueño de una regiduría por lo menos; porque a final de cuentas eso es lo que han buscado y logrado: un huesito.

Por ello resulta extraño (al menos para mí) que el Instituto Nacional Electoral se aviente el paquete de convocar a un Foro en donde saben perfectamente que serán el blanco de las críticas de los ciudadanos procedentes de la academia y las ONG´s. Y ello es así cuando por razones de carácter político, los partidos se siguen repartiendo el pastel llamado “INE” y, de botana, los espacios de los OPLE´s (Organismos Públicos Locales Electorales).

Es esta la piedra en el zapato con que nos encontramos de manera recurrente. ¿Podemos creer en un órgano que depende de los partidos? ¿Qué no tiene el valor de dar respuesta a los cuestionamientos de los procesos electorales locales (Estrado de México o Coahuila)? ¿El INE de verdad es un instituto confiable? ¿Se justifica la millonada que ganan los Consejeros Electorales? La neta que existen un montón de preguntas de difícil respuesta.

Pero si el asunto es crear espacios de terapia, para hablar mal de los partidos y de las instituciones, para que todo siga igual, pues está chido ¿a poco no? Por lo pronto yo me aventé mi rollo clásico (hablando mal del INE y de la reforma de 2014) y celebrando la necesidad de ir creando las Escuelas de Formación de Ciudadanos, ajenas a partidos e instituciones, partiendo de la premisa de que los ciudadanos no conocen sus derechos ni los medios para ejercerlos y defenderlos ante el autoritarismo de las autoridades.

El cinismo de la autoridad, en México y Zacatecas, es mayúsculo. Se atropella la voluntad ciudadana en las elecciones y luego se plantea crear un órgano electoral imparcial. Se hace un uso rapaz del patrimonio estatal, y posteriormente se sacan de la manga una Ley Anti- Corrupción para meter al bote a los malos servidores públicos, se destruyen o guardan celosamente los documentos comprobatorios del ejercicio del presupuesto estatal y luego se crea una institución de transparencia. O sea, se tapa el pozo cuando el niño se ahoga.

Puede ser que los “Diálogos por una Cultura Cívica”, auspiciados por el INE tengan importancia; pueden ser el inicio de una etapa de autoanálisis y autocrítica tan esencial en la formación de nuestro futuro. Pero si sólo se diseñó como distractor del debate, no van a funcionar y serán un gran error, que debe asumir como propio el Consejo General del INE. Le apostamos al diálogo, pero constructivo. El rollo debe de acabarse porque sólo ha dejado grillos y chapulines al por mayor. Diálogo sí. Oídos sordos no. ¡POR UNA REFORMA POLÍTICA DEMOCRÁTICA!