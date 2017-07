Profeta

Todo indica que la profecía se cumple y cerrarán la UAZ… tranquilos, no toda, pero sí cerrarán una parte: las preparatorias. Y eso como medida administrativa y amortiguar la enooorme deuda que enfrentaba, enfrenta y seguirá enfrentando la Universidad.

El embrollo de la UAZ, cuentan los chismosos, se debe a los ajustes para solventar los excesos populistas registrados durante la administración de Francisco Domínguez Garay, cuando fue rector. Y eso sólo se arregla, dicen, cerrando filiales.

Negocio

Cada sexenio hay quien le halla al negocio, sea donde sea. Incluso hasta con los baños de la feria. Este sexenio no está exento; por muy transparente (dizque primer lugar), siempre hay cosas ocultas y oscuras y por debajo del agua. Siempre le hallan, pues.

Y quien le halló a la onda está en Tránsito, donde uno de los altos mandos de apellido Arellano, dicen que hace negocio redondo en cada operativo alcoholímetro. Cuentan las lenguas venenosas que el personaje es un borrachales marca diablo y sabe exactamente dónde ubicar el alcoholímetro y… sus grúas, suyas de su propiedad.

DIFerentes

En tiempos de Amalia García y Miguel Alonso la imagen era muy importante, y en el actual sexenio parece que también ya le agarraron el hilo. Imagínese, a alguien se le ocurrió cambiar el nombre de las Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR) a Centros de Rehabilitación Integral de Zacatecas (Criz).

Pero no crea que las Criz son un culto a una persona, para nada, no piense mal. De hecho nos dicen los chismosos que nada tiene que ver con la esposa del gobernador y menos con las próximas campañas políticas. El caso es que si Miguel tuvo tiendas Sumar y Amalia a tiendas Corichi’s, pues por qué no crear las Criz.

Juntos

En conocido hotel de la ciudad se reunirán varios “actores políticos” que se dicen de oposición y que se hacen llamar “Vamos juntos”. ¿A dónde? No se sabe, pero dicen y acordaron y concluyeron en que van juntos, muy juntos.

El grupo, liderado por Cuauhtémoc Calderón Galván, ex alcalde y expanista, organiza una comilona este miércoles por la tarde para buscar hacerle contrapeso al gobierno, dizque como para meterle algo de acción y sabor al asunto porque, dicen, nomás no se ve nada de acción y todo está muy muerto.

Al grupo se unieron personajes como el perredista Gerardo Félix, el diputado Omar Carrera y el cuñado incómodo de Miguel Alonso, el mismísimo Pedro de León, quien fuera contra de Gerardo Félix y del mismo Calderón Galván. Alguien los hace y ellos se juntan.