La locura invadió a Alemania a partir de 1930, cuando Hitler ascendió a canciller del Tercer Reich. Las consecuencias no tardaron en llegar a las universidades: poco a poco los científicos de origen judío fueron obligados a renunciar a sus puestos en los centros de investigación. Albert Einstein abandonó Alemania y lo mismo hicieron muchos otros, Lise, sin embargo, aconsejada por Planck y Hahn (que no participaban en la locura nazi y pensaban que los males serían pasajeros. Max Planck comentó: lo vi venir desde el principio, supe que aquel hombre era una maldición y por eso jamás presté mi apoyo a su macabro régimen, me resistí sin embargo a abandonar el país, pues imaginé inocentemente que mi prestigio podía salvar a la ciencia alemana de las garras del nazismo, llegué incluso a pedir una audiencia con el Führer para expresarle mis inquietudes y sólo entonces comprendí mi grado de ingenuidad…) se mantuvo en su puesto. Pero las cosas empeoraron, Meitner fue expulsada de la Universidad de Berlín y se le prohibió asistir a cualquier reunión o conferencia que allí tuviera lugar. Hahn no tuvo más remedio que pedirle, por su seguridad, que no volviera al laboratorio.

Lise buscó la forma de salir de Alemania tras la anexión de Austria, su país natal. Hahn la ayudó y le entregó un anillo con un diamante para que lo guardara y vendiera si le hacía falta. Aquel año fue el más peligroso de su vida. En agosto logró llegar a Estocolmo y consiguió trabajo en el laboratorio del Premio Nobel Maurice Siegbahn.

Ya no podía investigar junto a Hahn, pero seguían manteniendo comunicación por carta. De esta forma conservaron su amistad y compartieron los resultados de sus investigaciones científicas. Hahn continuaba investigando los productos de la desintegración del uranio junto al químico Fritz Strassmann. Le comunicó a Lise que estaba bastante intrigado porque en la emisión radiactiva de una muestra de uranio siempre descubría que la muestra no estaba lo suficientemente purificada ya que por más que invertía en la purificación del uranio, siempre aparecían impurezas de bario en el experimento.

El neutrón, descubierto en 1932, se había convertido en un proyectil novedoso y penetrante para bombardear núcleos atómicos e investigar lo que sucedía. Antes de la partida de Lise de Alemania, en compañía de Hahn y Strassmann, había obtenido así una gran cantidad de subproductos que se formaban a partir del uranio. Después de su huida, Hahn continuó investigando el fenómeno, pero en las muestras siempre aparecía un elemento que distorsionaba el resultado. Los análisis de Hahn y Strassmann revelaron que se trataba del bario, y por más que intentaban eliminarlo siempre aparecía. Curiosamente, era fácil de aislarlo en muestras naturales, sólo se les ocurría una posible explicación al fenómeno observado: de alguna manera el bario debía ser creado durante el proceso, es decir, que el átomo de uranio al absorber un neutrón, en lugar de dar un átomo de tamaño similar, se rompía en pedazos mucho más pequeños. De esta manera, Hahn y Strassmann, de forma experimental, habían descubierto un fenómeno nuevo (el que traería consecuencias inesperadas) pero los resultados no tenían explicación teórica. Esto fue comunicado a Lise con la finalidad de que ella resolviera el enigma y de esa manera, aunque no podían publicar juntos (el régimen lo impedía), al menos podían seguir colaborando.

Cuando Lise conoció el resultado, empezó a trabajar en ello, lo que coincidió con la llegada a su casa, en la Navidad de 1938, de su sobrino Otto Frisch (que iba de visita). Era un científico brillante que trabajaba en el Instituto de Física Teórica de la Universidad de Copenhague junto a Niels Bohr. Durante un paseo por los bosques nevados de Suecia (Frisch, sobre los esquíes, y Lise, caminando) comenzaron a elaborar una explicación: pensaban que el núcleo de uranio, al igual que el de otros elementos de tamaño parecido, era inestable y se comportaba como una gota de agua que se estira bajo los efectos de un esfuerzo (especialmente al bombardearlo con neutrones), entonces podría ser que llegado el momento la gotita se rompiera en dos fragmentos más o menos de la mitad del tamaño original (lo que supusieron) e, incluso, llegaron a calcular importantes consecuencias inesperadas del fenómeno recién descubierto.

Lograron comprender lo que le sucede a un núcleo que se rompe, pero al hacerlo se encontraron con otro problema: después de la ruptura se producía una enorme liberación de energía: ¿de dónde salía tal muestra de poder? Einstein, con su famosa fórmula E=mc2, les proporcionó la solución. En el proceso se “perdía” una pequeña cantidad de masa que se transformaba en energía; ésta era la explicación que faltaba para un proceso que cambiaría al mundo: la fisión nuclear. Posteriormente, Lise tomó la decisión de comunicar a Hahn los resultados de su descubrimiento.

Los núcleos de bario encontrados en las muestras podrían explicarse si éstos aparecieran con la fisión de los núcleos de uranio, ya que su tamaño es algo mayor que la mitad del núcleo de uranio, se confirmaría si además aparecieran átomos de kriptón, dado que los números atómicos del kriptón y del bario sumados dan 92, que representa el número atómico del uranio, la diferencia entre las masas se debería no sólo a la liberación de energía, sino también a esos cambios en los núcleos y a la liberación de neutrones.

Los descubrimientos se publicaron en 1939: Hahn y Strassmann publicaron sus resultados experimentales el 6 de enero y el artículo con los cálculos teóricos, de Meitner y Frisch, se publicó en Natura el 11 de febrero. Posteriormente, se descubrió que un tipo de uranio al absorber un neutrón no sólo se rompía en pedazos más pequeños, sino que liberaba además dos o tres neutrones que a su vez podían fisionar otros átomos provocando una reacción en cadena capaz de generar enormes cantidades de energía, así quedó abierto el camino a la energía nuclear de fisión y su más terrible consecuencia: la bomba atómica.

Después de la Segunda Guerra Mundial, Hahn y Meitner continuaron siendo amigos, tan sólo un acontecimiento enturbió su relación, aunque de forma pasajera, y fue el otorgamiento (de forma individual) a Otto Hahn del Premio Nobel de Química en 1945. Toda la comunidad científica estuvo de acuerdo en que Lise Meitner también lo merecía, pero no fue culpa de Hahn. Si hubiera que buscar un culpable, tal vez estaría en el Comité Nobel. De hecho, durante la lectura del discurso de aceptación del Nobel, Otto dejó bien claro el protagonismo de Lise en el proceso del descubrimiento de la fisión nuclear: Meitner no obtuvo el Nobel pero sí el reconocimiento mundial.

Tras el fin de la guerra, periódicos sensacionalistas pintaron una realidad muy distinta: describieron a Lise como una heroína que huyó de Alemania con los planos de la bomba atómica bajo el brazo y a Otto como un bandido que robó la idea a Lise. Meitner murió en Cambridge cuando estaba a punto de cumplir los 90 años. En su tumba se puede leer: “Lise Meitner, una física que nunca perdió su humanidad”.

