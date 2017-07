Fresnillo.- El Instituto Municipal de Planeación (Implan) es un área que no ha dado resultados, pues no ha tenido comunicación, ni acercamiento con ninguna dirección o departamento del ayuntamiento, reconocieron integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano.

David Eduardo Paniagua Rodríguez, director del instituto, dijo que se tiene varios proyectos para el municipio; sin embargo, no hay ningún presupuesto para ello y carecen de un lugar fijo y personal para laborar.

Ante esta situación, el regidor Raúl Ulloa Guzmán reprochó que haya un Implan y que se tenga que gastar un sueldo en el funcionario que está al frente de esta área, cuando no se tienen resultados.

En tanto, los ediles Julio Tomás García de León y Geovanna Cabrera Girón también cuestionaron al titular del instituto sobre el que haya proyectos y no una planeación estructurada de los mismos para determinar cuáles son a corto, mediano y largo plazo.

Ulloa Guzmán refirió que pertenece a la Junta de Gobierno del Implan, pero a cinco meses de la toma de protesta no han sido llamados.

“No sé qué tan conveniente fue hacerlo instituto y no una unidad, pues hubiera salido más barato, porque no se tuviera un sueldo de director, porque hay la percepción de que no se ha hecho nada”, comentó Ulloa Guzmán.

Los regidores también cuestionaron el que a cinco meses de que Paniagua Rodríguez iniciara su gestión no ha habido un vínculo, comunicación o acercamiento con otras áreas, como la de Servicios Públicos y Obras Públicas.

García de León expuso que depende del Implan el crecimiento ordenado de la ciudad, es decir, la planeación urbana y determinar la factibilidad de nuevos fraccionamientos; sin embargo, no hay ni siquiera un presupuesto asignado.

Dijo que es necesario que el ayuntamiento le dote de recursos humanos para que se puedan planear los proyectos que se tienen y que se vean los frutos, aunque sea a largo plazo.

“Los proyectos son buenos, pero no hay recursos ni una cohesión entre directores para sacar adelante los trabajos”, reprochó.

Por otra parte, Cabrera Girón dijo que el Implan es importante no sólo por ser el primero en el estado, sino porque ayudará a crecer a Fresnillo de manera ordenada, pero reconoció que falta mucho por hacer.

Argumentó que Paniagua Rodríguez debe tener claro cuáles son los proyectos a corto, mediano y largo plazo, pues no tienen un plan de trabajo y no todos las actividades embonan en su deber.

En la actualidad el Implan se ubica dentro de la Biblioteca Municipal Genaro García, en lo que se le asigna un lugar de trabajo y el personal que solicitó, entre ellos técnicos en urbanismo, diseñadores urbanos, contador, especialista jurídico, diseñadores y administrativos.

En tanto, el Implan no tiene autonomía y figura, pues no hay nada, ni nadie para trabajar, argumentó Ulloa Guzmán.