ZACATECAS. La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga, opinó que “es tema pasado” las acusaciones de corrupción en el manejo del Fondo Minero.

En entrevista durante su gira de trabajo por Zacatecas, la funcionaria federal aseguró que no se encontraron pruebas que indiquen corrupción en la delegación de Sedatu en Zacatecas.

Al preguntarle directamente por las denuncias que manifestaron algunos presidentes municipales de poblados beneficiados con el Fondo Minero, declaró “eso hace mucho tiempo que lo vimos, aquí yo estuve. Lo platicamos, lo vimos con los presidente municipales, estamos trabajando, ya pasó un año, hay que actualizarnos”.

Asimismo, al preguntarle por los resultados y el proceso de la investigación que se realizó en torno a este tema, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano reiteró “hay que actualizarnos”.

En un tercer intento por preguntar sobre si se realizó la investigación y cuándo se llevó a cabo, dijo, “sí, se hizo y no se encontró ninguna responsabilidad, porque yo se los dije como mucha claridad desde esa ocasión: la Sedatu y el delegado de esta dependencia no ejerce un sólo centavo del Fondo Minero”.

“A nosotros no nos llega (el recurso), llega directamente a los estados y a los municipios. Entonces, no puede haber corrupción si no hay dinero que se maneje”, complementó.

Respecto a la posible llegada de Robles Berlanga a la Secretaría de Gobernación (Segob), la titular de Sedatu comentó que continuará sirviendo a la ciudadanía y omitió revelar si su nombre suena para asumir el cargo.

De igual manera, reconoció que hubo un exceso en el gasto, como lo indicó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

“Qué bueno que nos excedimos y que hubo más, porque se trabajó. Se estará trabajando en cuartos para viviendas, en beneficios para migrantes en espacios públicos, eso es lo que hace todos los días la Sedatu trabajando por la gente”.