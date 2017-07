Al rey le cayó derechos humanos

SEGUNDO ACTO (El Rey llora porque perdió su selección de fútbol).

ESCENA III

Rey: Uta madre como son malos esos jugadores. Mira que aguantar semejante baile y cuatro goles. Uta deberían de azotarlos en la plaza pública. Bufóooooooon…

Bufón 1: A sus órdenes glorioso; rey de reyes, majestad de majestades, divino entre los divinos… ¡Ay, ay, ay, y ahora porque chingaos me patea! Porque no respeta mis derechos humanos!

Rey: ¿Te me pones al brinco desdichado hijo de la prole? ¿Yo que te saqué de la inmundicia, del arrabal, de la miseria, para hacerte gente? Lo siento pero irás con el verdugo.

Bufón 1: ¡Ay jefecito no aguanta una broma estudiantil! Usted puede madrearme cuando guste y mande. Mire ya me puse de a pechito, deme una patada estilo Raúl Allegre.

Rey: Méndigo lambiscón. ¡No los soporto! Hijos de Codesal. Por eso mejor me junto con la oposición. Ellos sí que me tratan como persona inteligente; me critican como debe de ser, me balconean cuando es menester. La oposición es mi medicina. ¡Traedme los periódicos del día!

Duque 1: Aquí tiene los periódicos y la síntesis alteza.

Rey: ¿Qué? ¿Qué derechos humanos me manda una recomendación porque maltrato a mi servidumbre? ¡Bufón hijo de tu real del catorce! ¿Dónde está el bufón?

Duque 1: Parece que renunció y se fue del reino. Se fue a trabajar a la Delegación Benito Juárez y se llevó unos papeles del bono de productividad. Vienen tormentas alteza.

Rey: Que lo inhabiliten por 100 años para ocupar el puesto de bufón y si llegara a entrar al reino que le den una buena pambazeada con ladrillo. Escríbete eso y mándaselo a la contralora, que yo lo ordeno.

Duque 2: ¿Listo para entregar las primeras 50 becas que llevan su nombre Milord? Además se van a reinaugurar varias obras del que ya se fue, y todas llevarán su nombre. Hasta el brincolín del Hospicio lleva su sagrado y bienhechor nombre amadísimo patrón.

Rey: Es lo que quiere el pueblo; su amor hacia mí es infinito. En estos meses hemos hecho lo que el otro hizo en 6 años; haremos historia y de ahí a la grande. ¿Por qué no?

Conde 1: Jefito las carretas oficiales están en huelga, quieren que desaparezcan las UBER. Y la neta es una vacilada, me trasladé en una UBER y hasta vino me dieron. Las otras están sucias y apestan que da miedo. Pero ya vamos a arreglar esta situación con los líderes, porque ya vienen las elecciones.

Rey: Gobernar es harto difícil. Corajes, corajes y más corajes. Pero ya viene la Feria de la Prole. Espero que con música, baile y cerveza se les olvide su condición. Espero que la selección gane la Copa Oro eso le hará bien al reino.

¡SI NO PUEDE OSORIO (NO CHONG, QUE CONSTE), QUE PONGAN AL PIOJO!